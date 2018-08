Nova fotografija zbunila društvene mreže - je li ovo plaža ili vrata?

Nakon haljine za koju se internet nije mogao složiti je li plava ili zlatna, pa rozih odnosno zelenih tenisica, stiže nova fotografija koja će zbuniti brojne korisnike društvenih mreža.

Radi se o fotografiji dvije površine, plave i bijele, sa zelenim prijelazom između njih. Ljudi se sada pitaju - je li riječ o plaži ili vratima?

Is this a door or a beach??? Hahahaha😖🙄 pic.twitter.com/f4DZ7MZzGy — 𝕓𝕖𝕔𝕜𝕪 (@rebeccareilly__) August 24, 2018

Ovu fotografiju izvorno je na društvenim mrežama podijelila žena pod imenom Becky, koja je na kraju otkrila odgovor. Možete li otkriti o čemu se radi? Tviteraši su pokušali pronaći rješenje:

I’ve been staring at this & flipping my phone around for like 6 minutes. Door or Beach? pic.twitter.com/6CaAujTVV2 — slim. (@KILAHstaysBASED) August 29, 2018

White and Gold or Blue and Black

Yanny or Laurel

Door or beach pic.twitter.com/BQfWHenouC — Sam Clapp👏🏻 (@SamClapp921) August 29, 2018

Thought I knew but now I’m confused. Is this a door or the beach? pic.twitter.com/L8AuuuN4Mi — Maggs B. 👑🇭🇹 (@Jadelle_Dior) August 29, 2018

Dva dana poslije Becky je objavila fotografiju koja otkriva pravo rješenje:

