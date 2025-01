Njemački mediji o novoj eri: 'Svi su znali što dolazi, Trump 'puca od snage', a Europa ne zna što će s njim'

„Ne smije se navući na ovo ludilo“, naslovio je njemački list Süddeutsche Zeitung komentar o inauguraciji Donalda Trumpa. U tekstu piše da je novi predsjednik SAD-a odmah prezir prema svima pokušao prodati kao normalnost. „Jedno mu se mora priznati – nitko tko je glasao za njega ne može reći da nije znao što dolazi", piše minhenski list. Drugi veliki dnevni list Frankfurter Allgemeine Zeitung piše da je SAD i dalje jedan od najbližih saveznika Njemačke te da je zemlja upućena na američki štit zbog „prijetnje iz Rusije".

„U toj situaciji bi trebali novog predsjednika dočekati barem neutralno. Bit će dovoljno vremena za razlike. Tijekom prvog Trumpovog mandata Njemačka se definirala kao neka vrsta suprotnog pola i prava predvodnica Zapada, i to su činile skoro sve (njemačke) stranke." „I tada je to bilo iznad mogućnosti države, ali danas bi bilo pravo zanemarivanje stanja u svijetu. U mnoge domaće zadatke iduće savezne vlade spada i novo podešavanje vanjske politike", piše frankfurtski list u susret izborima u Njemačkoj 23. veljače, piše DW.

Drukčije misli komentator lista Badische Neueste Nachrichten iz Karlsruhea. On piše da je pogrešno tražiti razumijevanje i izlazak u susret Trumpu, jer on vanjsku politiku vidi kao igru na sve ili ništa i nije spreman na kompromise. Takav mu je bio i inauguracijski govor, napominje komentator i nastavlja: „U tonu optimističniji, ali u suštini tmuran kao i prije osam godina, Trump je u prvom obraćanju naciji obećao da će zaustaviti famozno propadanje Amerike. Kako? Daljnjom militarizacijom vanjske granice, korištenjem fosilnih goriva i trgovinskim carinama protiv prijatelja i neprijatelja."

List Rheinpfalz iz Ludwigshafena osvrće se na popis gostiju na velikom danu Donalda Trumpa i primjećuje da su tamo bili talijanska premijerka Georgia Meloni i britanski desničar Nigel Farage, a ne recimo Ursula von der Leyen, Olaf Scholz ili Emmanuel Macron. „Trump dijeli čitav Zapad. A Europa razdoblje bez Trumpa nije iskoristila da ujedini snage kako bi branila europski interes od agresivnog America First. Još gore, Stari kontinent se posvađan i slab kao nikad ranije suočava s američkim predsjednikom koji puca od snage i spreman je na sve", ocjenjuje ovaj list, piše DW.

O „novoj eri" piše Donaukurier iz Ingolstadta. To je era „u kojoj ne vrijede činjenice i etika nego moć i volja“. „Kao kineski diktator Xi i ruski vlastodržac Putin, i Trump okuplja oko sebe oligarhijsku nomenklaturu. Javno mnijenje i uobičajena pravila više nemaju značaj – ovi ljudi kroje svijet kako im se prohtje." Lausitzer Rundschau iz Cottbusa piše: „Pod Trumpom će se hegemon iz posljednjih osam desetljeća još više povući i okrenuti sebi. Možda će to biti dobre godine za Ameriku, ali će za svijet biti rizične.“ Berlinski Tagesspiegel nabraja probleme: „Migracije, Bliski istok, Ukrajina, Kina – tu se traže djela, ne samo riječi. Iako bi izolacionističko krilo republikanaca htjelo nešto drugo, slogan America First djeluje naivno s obzirom na svjetske krize i moguće posljedice."

Frankfurter Rundschau bilježi da je Trumpova moć sada „zastrašujuća“, ali da nema konzistentnu strategiju kako da deportira migrante, a poštuje Ustav kao što je najavio i ne našteti gospodarstvu, kako da „vrati" Panamski kanal, kako da podigne carine, a ne izazove inflaciju. Već su, piše ovaj list, „dionice na burzi pale, iako su skočile poslije Trumpove izborne pobjede. Financijska tržišta, kako je poznato, ne vrednuju današnjicu nego sutrašnjicu. A za razliku od prvog mandata, sada su svi pripremljeni za Trumpa."

