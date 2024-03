Nižu se reakcije oporbe: 'HDZ-u je voda došla do grla, Plenković želi izbore prije nego što skroz potone'

Premijer Andrej Plenković najavio je u ponedjeljak raspuštanje Hrvatskog sabora najkasnije 22. ožujka te da će se izbori za Hrvatski sabor održati prije izbora za Europski parlament. Nakon objave predsjednika Vlade nižu se reakcije oporbenih političara.

Iz stranke Možemo poručuju da je "HDZ-u stigla voda do grla". "Prije samo 10 dana Andrej Plenković se pitao zašto bi si ranim izborima skraćivao mandat. Danas nam je sam dao odgovor: jer je HDZ-u voda došla do grla i znaju da bi za pola godine njihov poraz bio još veći", poručili su. Posebno se oglasila i zastupnica Možemo Ivana Kekin, koja je na X-u, bivšem Twitteru, napisala da je "očito da se Andrej Plenković prepao tisuća i tisuća onih koji su prosvjedovali na Markovom trgu". "Želi izbore prije nego što skroz potone, ali ni to ga neće spasiti. Njegov udar na institucije već je mobilizirao građane – na izborima će vidjeti da je to bio samo početak", poručila je Ivana Kekin.

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja rekao je u ponedjeljak da željno očekuju izbore i da su spremni za njih te izrazio uvjerenje da će građani prepoznati Most kao opciju. "Spremi smo za izbore, radujemo se izborima i željno ih očekujemo, kao i hrvatski građani koji žele poslati poruku Plenkovićevoj korumpiranoj Vladi da svojom korupcijom i svojim politikama tjera Hrvate iz Hrvatske, a uvozi stranu radnu snagu", izjavio je Grmoja za N1.

Izrazio je uvjerenje da će hrvatski građani na izborima koji dolaze prepoznati Most kao opciju. "Vjerujem da će hrvatski građani na izborima koji dolaze prepoznati Most kao opciju koja se snažno suprotstavlja korupciji, ali i isto tako čuva hrvatski nacionalni identitet koja u fokus stavlja obitelj i koja se suprotstavlja ilegalnim migracijama, izvozu Hrvata i uvozu strane radne snage", istaknuo je Grmoja.

Njegov kolega iz stranke Marin Miletić piše na Facebook: "Planković napokon objavio: idemo na izbore, Hrvatski sabor se raspušta za koji tjedan. Jedva čekam izbore. Dragi ljudi, samo vas molim - izađite svi na izbore. Izaberite put kojim želite da naša zemlja ide iduće izazovne i zahtjevne godine. Samo vas molim da izađete, nemojte ostati kući i biti heroji dnevnog boravka, dajte istinski legitimitet onima u čije ruke ćete položiti upravljanje Hrvatskom, one čije politike će se odraziti na našu djecu, naše obitelji, sigurnost, identitet i slobodu. Neka nam se Gospodin smiluje. Svima."

Oglasila se i SDP-ova Mirela Ahmetović. "Prosvjed opozicije ubrzao je odluku za raspuštanje Sabora, AP je uvidio da otezanje vodi u siguran poraz. On će mu doći i ovako, SDP je spreman na izbore programski i kadrovski. Predizborno ili postizborno, lijevo – liberalna koalicija sastavit će sljedeću vladu RH”, poručila je. Šef stranke Peđa Grbin nakon Plenkovićeve najave održao je konferenciju za medije. Što je sve na njoj poručio, možete pročitati OVDJE.

"Na sljedećim presudnim izborima Hrvatska bira između nade i tame, između uvođenja reda i širenja nereda. Najvažnije teme o kojima ćemo govoriti u kampanji su životni standard i borba protiv korupcije, a to su dvije Plenkovićeve najslabije točke jer su rezultati njegove vladavine tu poražavajući", napisao je predsjednik Centra Ivica Puljak u Facebook objavi. "Mi ćemo govoriti o alternativi koju već provodimo u djelo tamo gdje su nam građani dali povjerenje, a koja se temelji na poštenim javnim natječajima za sve koji se prijave i jačanju institucija. Što prije se riješimo HDZ-a, to Hrvatska ima više šanse da krene na ispravan put", poručio je Puljak.

Iz Domovinskog pokreta istaknuli su u ponedjeljak da su za izbore bili spremni "i jučer". "Nakon mjeseci politikantskog kalkuliranja i dijeljenja novca šakom i kapom, HDZ je, uvjeren u kratkoročne efekte driješenja proračunske kese, obznanio okvir unutar kojega će biti održani izbori za Hrvatski sabor. Reći ćemo: konačno!", poručili su.

Domovinski pokret, naglasili su, bio je spreman za izbore jučer, a spreman je i danas. "Mi smo za služenje domovini i Hrvatima uvijek spremni". Pozvali su sve koji su nezadovoljni dosadašnjim "pogubnim politikama" da izađu na izbore za Hrvatski sabor. "Svaki novi dan s takvom klijentelističko-koruptivnom Vladom, koja financira tisak notornih velikosrpskih pamfleta, izgubljeno je vrijeme za Hrvatsku i budućnost hrvatske djece", ocijenili su u DP-u te naveli da vše od 400.000, a moguće i 500.000 iseljenih Hrvata posljednjih desetak godina, najjasnije od ičega svjedoče o rezultatima vladavine HDZ-a, ali ranije i SDP-a.

"Takvim politikama mora doći kraj jer dovode u pitanje opstanak hrvatskog naroda i hrvatske države", ocijenili su u DP-u. "I pred ove izbore, što je već ustaljena podmukla praksa, HDZ povlači poteze kojima želi privući glasove desnog spektra. Tri i pol godine, Andrej Plenković, kao 'suho zlato' čuva najodanijeg suradnika Milorada Pupovca, a sada se pred izbore pokušava dodvoriti desnim biračima računajući da svi ne pamte dulje od posljednje vremenske prognoze", smatraju u DP-u.

Aktivistica za ljudska i ženska prava te zastupnica stranke Možemo u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Rada Borić ukazala je na to da među nositeljima HDZ-ovih izbornih listi nema žena. "AP najavio izbore. I nositelje lista! Inače, na prošlotjednoj sjednici o raspuštanju Sabora, hadezeovke su se huškački obrušile na žene iz oporbe. Po zadatku! Al‘ sad ih ne trebaju", kaže Borić.

To je primijetila i Ivana Kekin. "Plenković je rekao da ne zatvara vrata Domovinskom pokretu, no očito ih je zatvorio ženama, jer se među desecima tisuća članica HDZ-a nije našla nijedna dovoljno dobra da nosi listu na parlamentarnim izborima. To je taj moderni HDZ", napisala je Kekin.