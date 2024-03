'Plenković je pobrojao 11 muževa HDZ-a, neki su poznati po tučnjavama u noćnim klubovima'

Premijer Andrej Plenković najavio je u ponedjeljak raspuštanje Hrvatskog sabora najkasnije 22. ožujka te da će se izbori za Hrvatski sabor održati prije izbora za Europski parlament. Nakon objave predsjednika Vlade nižu se reakcije oporbenih političara, a konferenciju za medije sazvao je šef SDP-a Peđa Grbin.

"Plenković ni danas nije bio u stanju jasno odgovoriti na pitanje kada će biti raspuštanje Sabora, ali to na njegovu dušu", počeo je Grbin. "Bitno je da je prosvjed, koji smo organizirali zajedno s građanima, donio prvi korak, a to je da ćemo ići na izbore. Drugi korak mogu donijeti samo sami građani, a to je ono - dosta je. Dosta je korupcije, laži, raznih Turudića, nesposobnosti i HDZ-a. Ova zemlja zaslužuje bolje i to će dobiti nakon izbora, kad god oni bili. Hrvatska će krenuti u pravom smjeru i uspjeti napraviti ono što je važno", rekao je.

Nakon toga je najavio što će SDP činiti ako dobije na izborima. "Prvo, to smo već rekli, razriješit ćemo Turudića i osigurati da se borba protiv korupcije u Hrvatskoj nastavi. Spriječit ćemo sukob s Europskom unijom kako bi se štitili Plenkovićevi poslušnici poput ministrice Nine Obuljen. Isto tako, provest ćemo naše programe, i za vrtiće, i za stanogradnju, i za mirovine, i za plaće. Najvažnije u ovom trenutku je da Hrvatska zaslužuje bolje, a nama je da to osiguramo", rekao je.

Poručio je da tajming pokazuje da su se u HDZ-u uplašili građana. "Shvatili su poruku da su građani bijesni, da očekuju promjenu i da će do nje doći. Da se razumijemo, naravno da ne mogu biti zadovoljan kada znam da će HDZ biti i još jedan dan na vlasti, ali ono što smo tražili, to se i realiziralo - idemo u izbore", rekao je.

Komentirao je i najavljene nositelje HDZ-ovih lista. "Plenković je pobrojao 11 muževa HDZ-a, od kojih su neki poznati po tučnjavama u noćnim klubovima. Mi smo koordinatore predstavili još u srpnju prošle godine, dakle to je kod nas davno poznato. Što se tiče samih lista, ovo je ipak stranka koja poštuje neki red. Glavni odbor ih mora utvrditi, ja nemam pravo sam reći tko će biti na listi. Kod nas ništa ne ovisi samo o jednom čovjeku", kazao je Grbin.

Dodao je da će SDP-ov izborni program biti predstavljen Odboru 16. ožujka. "Predstavit ćemo ono čime idemo na izbore, iako su brojni segmenti tog programa već poznati građanima", kazao je šef SDP-a, najavivši da će on najvjerojatnije nositi listu u 8. izbornoj jedinici, gdje je HDZ poslao ministra prometa Olega Butkovića.

Osvrnuo se i na moguću koaliciju s Možemo. Potvrdio je da su počeli razgovori. "Ja sam prošlog tjedna dobio od Predsjedništva povjerenje da nastavim razgovore sa strankama. S Možemo ćemo razgovarati o koaliciji u pojedinim izbornim jedinicama. Dio će se dogoditi već sutra, a prejudicirati njihov ishod niti mogu niti hoću", rekao je.

