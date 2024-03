'Premijerova objava implicira da on zna nešto što mi ne znamo. Odluka je sigurno u interesu HDZ-a'

Nakon današnje sjednice Predsjedništva HDZ-a, premijer Andrej Plenković najavio je kako će Sabor raspustiti krajem ožujka, što znači da ćemo na parlamentarne izbore u travnju ili svibnju, ali svakako prije izbora za Europski parlament. O potencijalnim razlozima zašto su se odlučili na proljetni termin umjesto uobičajenog jesenskog i kako bi to moglo utjecati na ostale ovogodišnje izbore, za Večernji list govorila je politička analitičarka i stručnjakinja za odnose s javnošću Ankica Mamić.

Kazala nam je kako je iznenađena odlukom HDZ-a, jer je pretpostavljala da će izbori biti u rujnu. "Rujan je dobar mjesec, vlada optimizam, još nema računa za grijanje, preko ljeta se dobro zaradilo... Premijerova iznenadna objava meni implicira da on zna nešto što mi ne znamo" rekla je Mamić, dodajući kako predsjednik Vlade može imati razne razloge za ovaj potez, no jedno je sigurno - njegova odluka sigurno je u interesu HDZ-a.

"Teško je nagađati o čemu se radi. Može biti stvari izvan javne sfere, dogovori na europskoj razini. Možda je Europska pučka stranka rekla premijeru 'dajte pobijedite u Hrvatskoj da imamo dobru reputaciju pred europske izbore', to može biti jedan razlog. Drugi može biti da premijer zna kako će se trenutne afere koje stvaraju teškoće HDZ-u rasplitati tek na jesen, pa je bolje obaviti izbore prije toga" smatra Ankica Mamić, zaključujući da premijer vjerojatno želi dobiti hrvatske izbore prije europskih, kako bi tamo otišao kao pobjednik, s planom za europsku budućnost.

Odluka predsjednika Vlade zasigurno će utjecati na izlaznost na izborima za EU parlament, ustvrdila je Mamić, no veliku ulogu odigrat će i sam Parlament, ovisno o tome hoće li provoditi kampanje za poticanje građana na glasovanje. "Bez obzira na to što je Hrvatska članica Europske unije i što je za nas važno kakve se politike provode u EU, za naše građane su najvažniji parlamentarni izbori. Nema svijesti da je nama važno što se događa u Europi tako da će sigurno utjecati na izlaznost. Mislim da će ona biti manja, ako ne dođe do ozbiljne kampanje za izlazak na europske izbore" rekla nam je, navodeći da su rezultati HDZ-a važni za planove Europske pučke stranke u Europi.

POVEZANI ČLANCI:

Kada je oporba tražila raspuštanje Sabora, glatko su odbijeni, no do iste je odluke HDZ sada došao sam. Ankica Mamić smatra kako tu nema ničeg spornog, te bi jednako postupila bilo koja stranka na vlasti. "HDZ jednostavno ne želi da se stvara percepcija da se bilo što radi pod pritiskom oporbe. Oni kažu: izbori su kada nama paše, ministre smjenjujemo kada nama paše. To je normalno, tako bi se ponašala svaka stranka".

Za kraj, naša sugovornica je komentirala i izborne liste, pri čemu je istaknula kako je situacija tužna. "Ni jedna žena nije nositeljica liste. Niti jedna. I niti jedna žena nije u najužem timu, nigdje ni jedne žene. To je stvarno tužno" istaknula je.

VIDEO Plenković otkrio: Parlamentarni izbori prije europskih