Benčić: 'Plenković je shvatio da će HDZ s vremenom zbog silnih afera biti u sve većem padu'

S 21. na 22. veljače saborska rasprava o oporbenom prijedlogu da se odmah proglasi raspuštanje Sabora te da se ide u raspisivanje parlamentarnih izbora trajala je čak 14 sati, od srijede u 15 sati do četvrtka u 5 sati ujutro. Onda se prošle srijede, 28. veljače, znači - prije pet dana, o tom oporbenom prijedlogu glasalo i tada je vladajuća većina glatko i brzinski taj prijedlog o trenutačnom raspuštanju Sabora - odbila. Da bi danas predsjednik Vlade Andrej Plenković, na konferenciji za medije nakon sjednice predsjedništva HDZ-a, objavio kako će se izbori za Hrvatski sabor održati prije izbora za Europski parlament te da će Sabor biti raspušten najkasnije 22. ožujka, a da će sam datum održavanja parlamentarnih izbora odrediti predsjednik Zoran Milanović.

U nastavku je naveo i da će glavni tajnik stranke biti šef izbornog stožera HDZ-a, Nina Obuljen Koržinek bit će zadužena za kampanju, Vlatko Vuković za financije, Marko Milić za političko-medijsku komunikaciju, dok će glasnogovornik kampanje biti Zoltan Kabok. Potom je obznanio da će nositelji izbornih lista HDZ-a, počevši od one u prvoj izbornoj jedinici, biti on, Gordan Jandroković, Anđelko Stričak, Ivan Anušić, Marin Piletić, Davor Božinović, Tomo Medved, Oleg Butković, Ivan Malenica, Branko Bačić te Zvonko Milas.

Odmah nakon ove vijesti nazvali smo saborsku zastupnicu i premijersku kandidatkinju stranke Možemo! Sandru Benčić kako bismo čuli njen komentar "vijesti dana" za koju je zaslužan premijer.

- Pa Plenković je još prije tjedan dana govorio - da zašto bi on sebi skraćivao mandat. I pritom se postavio na stražnje noge. Sve ovo sad još jednom potvrđuje da je njemu nebitno što kažu i traže građani ove zemlje, što kažu i traže zastupnici u Saboru. Njemu je važna samo kalkulacija. A kalkulacija mu je ovakva - shvatio je da što vrijeme dalje ide, to će HDZ zbog silnih afera biti u sve većem padu. I sad misli kako će nešto utržiti zbog efekta povećanja plaća, ali Plenković zaboravlja da je efekt koji pokazuje što su nam sve on i njegova stranka pokrali u godinama svog mandata daleko veći. No, ima još jedna dimenzija ove njegove današnje objave, a ona je zbilja sramotna. Naime, u 2024. godini za nositelje 11 izbornih lista Plenković i HDZ imenovali su 11 muškaraca. Apsolutno sve muškarce. I onda neka mi samo itko od njih spomene bilo kakvu borbu za ravnopravnost spolova. Neka se sakriju. HDZ je interesno povezana i korupcijski uvezana grupa sredovječnih muškaraca koja ovu zemlju i sve nas u njoj tretira kao svoj plijen. I tome treba stati na kraj. Tome treba reći - ne. I lijepo ih molim da krajem tjedna nikome ne čestitaju Dan žena pa ni svojim ženama jer su lijepo pokazali koliko drže do žena imenujući nositelje svojih stranačkih izbornih lista - kazala nam je Sandra Benčić pritom dodajući da su u Možemo! ipak zadovoljni jer se napokon ide na izbore.

- To je dobro jer je vrijeme da se ova HDZ-ova korupcijska hobotnica baci u ropotarnicu povijesti zato što ni građani ni cijela zemlja više ne mogu podnijeti da ih se ovako tretira - naglasila je Benčić.

Upitali smo se je dodatno utječe li ova današnja vijest na bilo koji način na planiranje i organizaciju novog najavljenog prosvjeda koji je lijeva oporba zakazala za 23. ožujka.

- Ostavit ćemo prostor za neku drugu taktiku. Kada doznamo kada se točno raspušta Sabor vidjet ćemo trebamo li zbog ranijeg datuma izbora nešto u taktici mijenjati. O tome ćemo već sutra razgovarati - kazala nam je Benčić.

