'Nismo uspjeli počistiti sve, poslat ćemo dopis Gradu i komunalnom poduzeću da pokupe'

Večernjakova Rezolucija Zemlja u punom je jeku diljem Hrvatske, pa tako i u Križevcima. Okupljanje je bilo u vatrogasnom domu DVD-a Majurec u Koprivničko-križevačkoj županiji, gdje je postavljena izložba likovnih radova koje su učenici tamošnje područne škole naslikali i nacrtali u povodu Dana planeta Zemlje.

- Oko 11 sati krenuli smo prema divljem odlagalištu. Skupilo nas se tridesetak. Razmilili smo se po šumi i napunili jedan cijeli kontejner od 14 kubika smeća. No, ostalo je još smeća jer je nemoguće počistiti sve u jednom danu, koliko je to puno otpada. Najviše je bilo glomaznog otpada, od kauča do kupaonske kade, dječjih igračaka i pelena. Kao da se renovirala kuća pa su se rješavali nepotrebnih stvari. Bilo je dosta stare drvene stolarije i građevinskog materijala koji smo ostavili i planiramo poslati dopis iz Mjesnog odbora prema Gradu Križevcima i komunalnom poduzeću, da pokupe to i da se divlje odlagalište počisti do kraja i zatvori. Bilo bi šteta da sve ostane samo na ovoj akciji – ispričala nam je Magdalena Vrabec pri kraju akcije čišćenja u naselju Majurec.

Glavni organizator bila je udruga Križevački laboratorij inovacija za klimu u suradnji s DVD-om i Mjesnim odborom Majurec.

Prema podacima iz Evidencije lokacija odbačenog otpada u Hrvatskoj je od 2019. prijavljeno oko 8000 lokacija divljih odlagališta otpada, a na području Koprivničko-križevačke županije prijavljeno ih je tridesetak. Ta je brojka, smatraju, još i veća, jer se ne prijavljuje svaki slučaj ilegalnog odlaganja otpada. Građani koji su se odazvali pozivu posvjedočili su ružnim slikama, pa su prionuli poslu i dali svoj doprinos čišćem planetu. Apeliraju na sugrađane da paze na okoliš i otpad odlažu na za to predviđena mjesta, a ne u šumarke i jarke pokraj ceste.

- Nakon akcije čišćenja ponovno smo se oko 15 sati okupili u vatrogasnom domu, gdje nas je dočekao grah s kobasicama. Počastili smo se i podružili – dodaje Magdalena, zadovoljna odazivom i rezultatima. Križevački laboratorij inovacija za klimu i inače potiče lokalno stanovništvo na ekološke aktivnosti, ulaganja u obnovljive izvore energije... Uz podršku Grada pomažu u rješavanju problema vezanih za energiju, klimu i kvalitetu života.

Tijek najveće akcije čišćenja u Hrvatskoj na više od 70 lokacija možete pratiti na ovoj poveznici.

