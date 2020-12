Nije bio ubrojiv: DORH traži istražni zatvor za 15-godišnjaka koji je zvjerski ubio staricu u Splitu

Nakon što je protiv 15-godišnjaka iz Splita proveden pripremni postupak, sukladno Zakonu o sudovima za mladež, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu zatražilo je da mu se odredi istražni zatvor.

Tereti ga se za teško ubojstvo koje je 27. rujna počinio u neubrojivom stanju. Na smrt je zatukao 89-godišnjakinju u njezinom stanu. Poslije je policiji kazao: - Što ona ima kričati? - čime je šokiranim istražiteljima pokušao objasniti zašto je ubio 89-godišnjakinju. Ubio ju je bez povoda i motiva. Ušao je u njezinu zgradu. Lupao je po vratima. No nitko mu nije otvorio osim 89-godišnjakinje. Kada mu je otvorila vrata, on ju je odgurnuo. Ona je počela zvati u pomoć, a to je, po svemu sudeći, za golobradog mladca bio dovoljan okidač da je ubije.

Udario ju je šakom u glavu, zbog čega je zateturala i pala. Kada je pala, pobjesnjeli 15-godišnjak ju je nekoliko puta udario nogom u lice, a potom odvukao na balkon. Ondje ju je nastavio udarati, doslovno joj smrskavši lice. Iako je žena u stanu imala i nakita i nešto novca, 15-godišnjak ništa od toga nije uzeo ni dirao. Kao da se ništa nije dogodilo, izišao je iz stana i otišao do policije gdje je prvo kazao da ga je netko napao.

Na odjeći i tenisicama imao je krvi pa se šokantna istina brzo doznala. Osim što je kazao da je 89-godišnjakinja vikala, policiji nikakvo drugo obrazloženje svog iracionalnog brutalnog čina nije ponudio. Samo je kazao da ima rupe u sjećanju te da je umoran, zbog čega se posumnjalo da je bio drogiran pa mu je krv poslana na vještačenje. Prije tog događaja u kojem je jedan život oduzeo, a svoj uništio, prekršajno je prijavljivan zbog posjedovanja marihuane.