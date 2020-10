Ni debata planirana za 22. listopada nije najsigurnija

Donald Trump, sadašnji predsjednik Sjedinjenih Država i kandidat republikanske stranke za još jedan mandat odbio je drugu predviđenu debatu s demokratskim kandidatom Joeom Bidenom. Učinio je to jer je zbog rizika od zaraze koronavirusom umjesto licem u lice ona trebala biti virtualna. Ta druga debata trebala se u gradskoj vijećnici Miamija dogoditi 15. listopada, no nestranačka komisija koja rukovodi tim dijelom izbornog procesa odlučila je kako je sigurnije da se ona održi virtualno zbog recentne Trumpove zaraze koronavirusom.

No Trump je to odbio. Sada je ostao termin za treću planiranu debatu, 22. listopada, no obje strane imaju neke svoje prijedloge, pa iako je termin i dalje na snazi, pitanje je hoće li se sve doista dogoditi kako je i planirano. Trump, naime, i dalje uvjetuje da debata bude licem u lice te neće sudjelovati ako bude virtualna, na što su iz Bidenove kampanje tražili da se druga debata odgodi upravo na 22. listopada kada je na rasporedu bila treća planirana debata. Potom je Trump odvratio da se slaže s tim datumom, ali samo ako je licem u lice, ili da datum bude 29. listopada, dakle uoči izbora.

Video: Trump napustio bolnicu: "Osjećam se zaista dobro. Ne bojte se Covida. Brzo se vraćam u kampanju!!!"

No taj su datum Bidenovi savjetnici odbili. I onda je Trumpov liječnik Sean Conley objavio priopćenje prema kojem bi Trump mogao nastaviti kampanju već ovog vikenda pa je onda i datum 22. listopada moguć, odnosno debata uživo. – Nema stoga nikakvog medicinski opravdanog razloga zbog kojega Komisija za predsjedničke debate treba pomaknuti debatu u virtualno okružje, odgoditi je, ili bilo što mijenjati, rekao je Bill Stepien, voditelj Trumpove kampanje.

No konačni je utjecaj na način održavanja kampanje, odnosno Franka Fahrenkopfa koji je njezin predsjedavajući, imala Cleveland Clinic zbog čijih je uputa Komisija odlučila da se odluka o debati neće mijenjati. Za njih je sigurnost i zdravlje svih uključenih prioritet, pogotovo kada je riječ o građanima koji bi bili pozvani da kandidatima postavljaju pitanja. Položaj je Komisije bio dodatno otežan nakon prve debate koja je odjeknula medijskim prostorom kao jedna svađalačka diskusija pa su morala biti donesena i dodatna pravila ponašanja dvaju kandidata kako bi se stvari zadržale u okvirima osnovne pristojnosti.