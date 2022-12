Objavili oglas

New York zapošljava 'krvoločnog službenika' koji će voditi borbu protiv štakora

New York je u cijelom SAD-u poznat po velikom broju štakora. Prema podacima vlade, građani New Yorka prijavili su da su vidjeli štakora čak 21 tisuću puta od početka godine do kraja rujna, što je 71% više nego u isto vrijeme 2020. godine.