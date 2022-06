Nevjerojatno! Vozio čak 11 kilometara u suprotnom smjeru na A1, prošao je cijeli Sveti Rok!

Nevjerojatna i krajnje opasna situacija odigrala se u noći na utorak na autocesti A-1 na Svetom Roku. Policija je uhvatila 37-godišnjaka iz Gospića kako u smjeru juga vozi u pogrešnom smjeru, odnosno kolničkom trakom koji je predviđen za prometovanja prema Zagrebu.

"On se sumnjiči da je 14. lipnja 2022. godine u vremenu od 1,17 sati do 1,28 sati na autocesti A-1 teško kršio propise o sigurnosti prometa na cestama i ugrozio druge sudionike u prometu.



Naime, on je od čvora Sveti Rok do južnog portala tunela Sveti Rok upravljao osobnim automobilom njemačke nacionalne oznake, iz smjera sjevera u smjeru juga suprotnom kolničkom trakom, tj. onim trakom koji je namijenjen za promet vozila iz smjera juga u smjeru sjevera.



On je uhićen, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave ličko-senjske, a kaznena prijava biti će dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu", stoji u priopćenju PU ličko-senjske.