'TV i slaninu utovario sam u auto jer mi je stavio nož pod vrat'

Ušao mi je u kuću i stavio mi nož pod vrat. Sve mi je polupao i porazbacao. Zapovjedio mi je, potom, što da odnesem u svoj automobil. Iznio sam meso, slaninu, televizor, glazbenu liniju... Kada sam to sve stavio u vozilo, naredio mi je da sjednem na mjesto suvozača – rekao nam je potreseni Stevo Dundović (56) iz Bizovca nedaleko od Osijeka.

Scenarij nalik hollywoodskim filmovima odigrao se u petak navečer, a za to razbojstvo i protupravno oduzimanje slobode osumnjičen je 29-godišnjak iz Osijeka. Riječ o mladiću kojega je Stevo nedavno i upoznao.

Ispred kuće pronašao auto

– Nije bio maskiran ni rastrojen, ali uvjeren sam da je bio pijan. Prvi se put zaustavio u osječkom naselju Sjenjak, gdje je telefonirao i zatim razgovarao s čovjekom koji je izašao iz zgrade. Odvezao nas je do središta grada, parkirao i rekao da odnesem hranu i stvari iz auta u neki podrum. Dok sam ih iznosio, uspio sam mu pobjeći. Je li trčao za mnom, vjerujte da ne znam – nastavlja naš sugovornik. Dotrčao je do dvorane Zrinjevac, ispred koje je ugledao policijski automobil. Dvorana je bila otvorena, a u njoj je, srećom, naletio na načelnika svoje općine.

– Kad sam došao do daha, pitao sam ga gdje je policija. Pokazao sam kasnije policajcima taj podrum, no tamo već nije bilo mog televizora – prisjeća se.

Kada su ga policajci dovezli kući, zatekao je pred njom – svoj automobil. Nije bilo ključa u njemu, ni do danas ga nije našao, a traga nije bilo ni 29-godišnjaku. Našao je, pak, svoj mobitel – rastrgan na komadiće, na ulici.

– Očito me tražio pa se dovezao do moje kuće – pretpostavlja. Ostavio je i nož na stražnjem sjedištu vozila.

Morao misliti na staru majku

– Što mu se događalo u glavi, ne znam... Bio mi je dvaput u kući prije toga, po deset minuta, a dovela ga je djevojka iz sela. Htio se, rekao je, upoznati, ne znam je li to zapravo bila izvidnica. Prvi put kad su došli k meni ona mi je “maznula” litru rakije iz hladnjaka, a on vino. Nisam htio zvati policiju. Drugi put tražio je alkohol pa sam mu ga i dao. Treći put stavio mi je nož pod vrat – nastavlja on.

Ono što je proživio, “da mu netko od stotinjak kilograma prijeti nožem”, ne bi poželio, kaže, ni najvećem neprijatelju. Mladić ga je, usto, udario čelom u nos.

– Bio sam u ratu, uništio tenk nakon šeste granate, a nikada se nisam toliko plašio za život kao u tih sat i pol. Vrtjelo mi se po glavi što činiti da ostanem čitav i da ne postane još gore. Ako pozovem policiju, rekao je, ubit će ga otac, ali prije toga on će presuditi meni. Možda sam ga mogao svladati, ali imam majku od 81 godinu, morao sam misliti na nju, što bi ona da me ubije ili da ubijem ja njega pa završim u zatvoru – rezimira on. Živi sam, otac mu je umro, a majka je u obližnjem Subotičkom Lugu, u kojem je Stevo naslijedio imanje, zemlju i traktor.

