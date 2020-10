Neviđeni skandal u Zadru: Iz kafića izbacili dijete s Down sindromom

Priča o sramotnom postupku konobara jednog kafića na zadarskoj Kalelargi zapalila je društvene mreže. Ispričala ju je gospođa Nada koja je s kćerkicom prijateljice izbačena iz kafića zbog činjenice da djevojčica ima Down sindrom. Zamolili su ih da se udalje jer narušavaju reputaciju mjesta.

– I sama sam na Facebooku podijelila ovo iskustvo i želim napomenuti da sam prvi put u 16 godina javno istupila na taj način. U prvom momentu nisam mogla vjerovati da je to istina, raspitivala sam se, zvala, bilo me strah da netko nije nešto nadodao ili krivo interpretirao, ali ne. Ispalo je da je gospođa došla u ugostiteljski objekt s djetetom koje ima Down sindrom i da je izbačena zbog njegovog hendikepa. Cijelu sam noć proplakala zbog toga, stavite se u kožu djeteta koje je došlo pojesti pizzu i netko ga tjera vani, kazala je Suzana Periša, predsjednica Udruge za Down sindrom Zadarske županije za Antenu Zadar.

Dodala je da je oduševljena odličnom reakcijom Zadrana, ali je upozorila i da linč nije rješenje.

- Čitam neke od komentara u kojima se poziva na linč, ne daj Bože, mi zaista ne želimo da se išta dogodi vlasniku tog lokala, ali ovakvim se događajima treba stati na kraj. Kako, još uvijek ne znamo. Gospođa iz ove priče je igrom slučaja odvjetnica i možda će i ona sama pokrenuti pravne korake - zaključuje Suzana.