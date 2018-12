Neviđene mjere na sudu zbog Komšića: 'Kristina mi je rekla da su je pretukli...'

Žurim, imam raspravu za pet minuta, je l’ može to malo brže? – nestrpljivo je u četvrtak oko 11.25 dobacivao muškarac u tridesetima pravosudnim policajcima na ulazu u zagrebački Općinski kazneni sud.

– Žao mi je, gospodine, procedura je procedura i vrijedi i za vas jednako kao što vrijedi i za sve druge – pristojno mu je odvratio jedan od pravosudnih policajaca, na što si je muškarac u bradu nezadovoljno promrmljao:

– Ma što se to događa, pa nikad ovdje nije bila ovakva gužva.

A danas, otprilike pola sata prije podneva, na Općinskom kaznenom sudu doista se stvorila gungula kakva se ne pamti, a sve zbog jednog čovjeka – Davida Komšića – koji je danas pod jakim sigurnosnim mjerama na sud dovezen izravno iz Remetinca. U 11.45 u velikoj sudnici, u kojoj su se nalazila čak osmorica pravosudnih policajaca, nastavljeno je suđenje Komšiću i njegovim prijateljima Arjanu (23) i Armendu Rexhepiju (23) te Filipu Filipoviću (23) koje se sumnjiči da su 27. studenoga 2016. oko 5.40 na Bukovačkoj cesti presreli Kristinu Krupljan svojim vozilom te je potom tukli, oštetili joj automobil i na kraju joj uzeli mobitel te ga bacili u kanalizaciju.

S obzirom na brojne incidente do kojih je dolazilo dok je zbog brutalnog ubojstva Kristine Krupljan trajalo suđenje Davidu Komšiću na zagrebačkom Županijskom sudu, ispred kojeg se čak dogodila i tučnjava između Kristinina oca i skupine Komšićevih poznanika, pravosudni policajci su u četvrtak dok je David Komšić bio na sudu blokirali cijeli desni dio zgrade u kojoj se nalazi lift kojim su Davida morali dovesti do sudnice na prvom katu. Svi koji su u to vrijeme dolazili na sud detaljno su pregledavani, i to dva puta. Prvi put na ulazu u samu zgradu suda, a drugi put na ulazu u sudnicu, a takva procedura na tom sudu nije primjenjivana ni u jednom drugom slučaju.

Na samom ročištu svjedočili su Jakov Borna B., kojeg je Kristina zamolila da pozove policiju nakon što je te noći bila pretučena, te njezina prijateljica Anamarija Pučak.

– Vraćao sam se kući s prijateljem rano ujutro i vidio automobil kako vozi Bukovačkom s upaljena sva četiri žmigavca. Na automobilu bilo je razbijeno stražnje vjetrobransko staklo, a iz njega je, kad je došao do nas, izišla djevojka. Djelovala je jako uznemireno i nepovezano je govorila da joj je netko razbio automobil i uzeo mobitel. Pitali smo je treba li pomoć, a ona nas je zamolila da nazovemo policiju, što smo i učinili - kazao je Jakov Borna B., a Anamarija Pučak potvrdila je da je te večeri bila vani s Kristinom u noćnom klubu Bunga Bunga.

– Kristina nije srela Davida dok smo bili u klubu, a doma smo išli istim taksijem. Odnosno, ja sam otišla kući, a Kristinu je taksist odvezao do mjesta u Kozari Boku gdje je bila ostavila svoj auto prije izlaska. Ne znam što se kasnije događalo, a Kristina me nazvala drugi dan i rekla mi da su je pretukli i uzeli joj mobitel. Ja sam je samo pitala kako je, ali ne i tko joj je to napravio – tvrdila je na sudu Kristinina prijateljica.

