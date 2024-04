Neverbalna komunikacija svih kandidata bila je vrlo kontrolirana, svi su se držali dosta ukočeno i suzdržano

Komunikologinju i stručnjakinju za neverbalnu komunikaciju Ljiljanu Buhač zamolili smo da nam komentira današnje prijepodnevne izjave i govor tijela političkih lidera nakon što su i oni ispunili svoju građansku dužnost i glasali.

– Jutro je počelo u revijalnom tonu, što se tiče glasanja naših političara. Andrej Plenković došao je vrlo samouvjereno, ubacio glasački list i započeo s pričom o poštovanju Ustava i pravu građana da iskoriste svoje ustavno pravo da glasaju, ali nije izdržao da kaže nešto i o uspjesima svoje Vlade. Za to je iskoristio novinarsko pitanje pa je ponovno naveo uspjehe svoje Vlade. Pritom je djelovao samouvjereno, dominantno. Odjećom je poslao poruku da je isti kao i svi ostali. No, tijekom dana ta njegova samouvjerenost prelazi u političko praćenje rezultata pa je ponekad djelovao pomalo zabrinuto. Zoran Milanović došao je namrgođen. To se može tumačiti dvojako, kao zabrinutost za ishod izbora, ali i kao poruka biračima – situacija je ozbiljna. Nije propustio kritizirati izjave Andreja Plenkovića. Milanović je također bio neformalno odjeven, čime se trudio izgledati kao većina birača. Njegov namrgođen izraz lica i položaj tijela može se protumačiti kao zabrinutost i neizvjesnost. Kod Peđe Grbina vidjela se nervoza. Želio je ostaviti dojam bezbrižne osobe. Usne su mu se smijale, no oči su bile "paralizirane".

Nervozu je potvrdio i objavom na Facebooku o problemima s glasanjem. Nije djelovao uvjerljivo. Ivan Penava djeluje neopterećeno, ali usiljen osmjeh govori sasvim nešto drugo. Ponašao se u stilu – što bude, bit će. Sandra Benčić nije izostavila podučavati birače. Iako je slala pozitivne poruke biračima, govor tijela i facijalne poruke pokazivale su zabrinutost. Porukom "da se naspavala“ nespretno je poslala poruku biračima da joj je to bila tlaka. Nikola Grmoja odjećom je pokazao da ove izbore smatra ozbiljnima. Facijalno je tu ozbiljnost i podebljao. Tomislav Tomašević došao je neopterećen. Uvijek namješten osmjeh, neformalno odjeven. Djelovao je umjetno – analizirala je Ljiljana Buhač prijepodnevna pojavljivanja lidera na biralištima i njihova javna obraćanja.

– Svi su, osim Grmoje, bili neformalno odjeveni. Željeli su poslati poruku da su svi oni isti kao i građani. Također se vidjelo da kod svih vlada neizvjesnost. Neverbalna komunikacija kod svih kandidata bila je vrlo kontrolirana, nije bilo neverbalnog naglašavanja izjava. Svi su se držali podosta ukočeno i suzdržano. Nedostajao je iskreni osmjeh, što se može protumačiti kao strah i sumnja u ishod. Prirodno za njih, a za nas birače to nije baš dobro – ocijenila je stručnjakinja.