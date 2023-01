Neugodno iznenađenje za brojne korisnike: Podaci eBaya i Amazona završit će u rukama Porezne uprave

Brojne promjene dočekale su Nijemce s dolaskom nove godine. Jedna od njih je u stupanje na snagu Zakona o transparentnosti poreza na online platformama, s posebnim naglaskom na privatne prodavače- Što to znači? eBay, Amazon, Uber, Airbnb i mnoge druge platforme ubuduće će podatke o prodavačima morati prosljeđivati ​​poreznoj upravi, pišu njemački mediji.

Njemačka vlada na ovaj način provodi Direktivu EU 2021/514. Prvenstveno se radi o prodaji privatnih predmeta na internetskim platformama kao što su eBay, Hood i mnogim drugim, dok su novim Zakonom pogođene su i druge platforme na kojima se plaća ekvivalentna vrijednost za robu ili uslugu u obliku naknade.

Očekuje se i postojanje međunarodni prijenos podataka između država članica Europske unije, kako bi se u budućnosti uključili i strani pružatelji usluga. Svatko tko je prodavao robu ili usluge na internetskim portalima je mogao poslovati unosno, a ponekad čak i bez plaćanja poreza. Dakle, ako ste iznajmili nekoliko apartmana za odmor, mogli biste brzo zaraditi visoke neoporezive iznose, navodi Fenix-magazin.

Od 1. siječnja operateri platformi imaju zakonsku obvezu prijavljivati ​​privatne usluge i transakcije prodaje Središnjem saveznom poreznom uredu, odatle će se podaci prenositi europskim vlastima. Operateri će osim podataka, morati prijaviti porezni broj prodavatelja i prihod od prodaje. Ako postoje dodatni troškovi kao što su razne naknade ili čak provizije, one će se također odmah prenijeti poreznoj.

U Njemačkoj vrijedi pravilo svatko tko proda više od 30 artikala do siječnja 2024. mora platiti porez. S obzirom na to da to nije jedino mjerilo jer nužno ne mora vrijediti za svakog prodavača, računa se i ukupan iznos prodaje koja ne smije prijeći granicu od 2.000 eura.

Svatko tko pređe ukupan iznos prijavljuje se poreznoj upravi putem odgovarajuće platforme.

Isto tako, poreznoj upravi će biti nebitno je li riječ o fizičkoj osobi ili o trgovcu, pravila vrijede za sve. Pod privatnom kupoprodajom se podrazumijeva kada punoljetna privatna osoba prodaje predmet ili nudi neku uslugu za novac.