Netragom nestao srbijanski državljanin s dugom od 28 milijuna kn

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku 21. travnja 2021. pokrenut je stečajni postupak nad tvrtkom Endre Trade iz Vukovara čiji je vlasnik srpski državljanin Roland Moric iz Subotice. Kako se navodi u privremenom izvješću stečajne upraviteljice Blanke Gambiraže, tvrtka Endre Trade, koja se bavila veleprodajom pšenice i drugih žitarica između Hrvatske i Mađarske, napravila je dug prema Poreznoj upravi od više od 28,5 milijuna kuna.

Bio bi to zapravo samo još jedan u nizu stečajnih postupaka da se u međuvremenu nije utvrdilo kako je Rolan Moric zapravo "čovjek duh" o kojemu ne postoje nikakvi tragovi ni dokumenti kako bi se moglo doći do njega i naplatiti barem dio potraživanja. Tako je Gambiraža utvrdila da su računi i novčana sredstva bila u neprekidnoj blokadi 245 dana i to do dana izdavanja potvrde Fine 29. travnja 2021. Ali ni tu nije kraj jer je Gambiraža utvrdila kako Roland Moric, kao vlasnik tvrtke, nema registriran broj telefona niti u jednom imeniku.

Niti u Subotici, gdje Moric ima prijavljeno prebivalište, također nema prijavljenoga broja telefona niti čovjeka s tim imenom i prezimenom itko poznaje. Gambiraža je poslala na adresu sjedišta dužnika u Vukovaru poštom pisani poziv, ali se on vratio neuručen. Apsurdi se redaju i dalje jer na adresi tvrtke u Vukovaru, u poslovnoj zgradi s nizom obrta i trgovina za Endre Trade nitko ne zna. Nema niti skladišta u kojem bi se, prema bilanci, trebale nalaziti zalihe pšenice. Moric u Hrvatskoj nije imao niti vozilo registrirano na svoje ime, nije imao prometa nekretnina, a niti bilo ni sudskih postupaka.

– Ovo je klasičan slučaj "otvori – zatvori". Radi se o "čovjeku duhu" koji nije ostavio nikakvih tragova, koji je napravio višemilijunski dug i nestao. Što se tiče mene, kao stečajne upraviteljice, ja sam svoj posao završila i u ovome slučaju ne mogu više ništa napraviti. U Poreznoj upravi sam saznala da je porezni dug utvrđen provedenim poreznim nadzorom dužnika kao i da je u tijeku kazneni postupak u kojem je ovaj dužnik samo jedan od još nekoliko okrivljenika – rekla je Gambiraža.

U okviru postupka Gambiraža je razgovarala i s knjigovotkinjom iz Vukovara koja je vodila poslovne knjige tvrtke Endre Trade od 19. listopada 2017. do 18. rujna 2019. U izvješću stoji kako je od nje doznala da se dužnik bavio veleprodajom žitarica između Hrvatske i Mađarske kao i da je njoj uredno dostavljao račune za knjiženje, ali i da joj ništa nije bilo poznato u vezi nezakonitih radnji dužnika sve dok i sama nije bila pozvana u DORH. Kazala joj je i da nikada nije bila u prostorijama sjedišta dužnika, niti je vidjela robu koja se prodavala.

