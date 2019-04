U Europu stiže iznimno veliki oblak saharske prašine, doći će i do Hrvatske

Tijekom vikenda u zapadnu Europu i zapadni Mediteran stići će iznimno velike količine saharske prašine, a početkom idućeg tjedna pošteđena neće biti ni Hrvatska. Portal Severe Weather Europe ističe da će prašina zahvatiti velik dio zapadne Europe i zemlje zapadnog Mediterana, ali i stići sve do Velike Britanije.

Sama pojava saharske prašine i nije tako neobična, gotovo svake godine dođe i do Hrvatske, ali sada stručnjaci ističu da se ovoga puta zbog velike količine prašine radi o rijetkom događaju:

Iznimno velike količine saharske prašine iz Alžira biti će odbačene sve do Španjolske, Francuske, Italije, Malte pa i Švicarske, te nešto manje do zemalja Beneluxa i Njemačke, a do utorka će doseći i do Velike Britanije. Najveći oblaci prašine dogodit će se iznad zapadnog Mediterana - posebno na Balearske otoke, Korziku, Sardiniju, Siciliju, velike djelove Apeninskog poluotoka, Maltu i nastaviti prema sjeveru, a to je doista rijetki događaj - piše Severe Weather Europe.

- Najčešće se događa kad neka ciklona uspije s donje strane povući baš pijesak iz Sahare i dignuti ga u višu atmosferu koja onda to prenese nama. Kod nas je to, recimo, povezano s jakom i olujnom južinom - objasnio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja dodavši da se to događa nekoliko puta godišnje.

Ova pojava ne uzrokuje preveliku štetu, osim što će se nekima zaprljati automobili.