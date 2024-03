Nema preživjelih: Srušio se ruski teretni zrakoplov, kruže snimke pada sa zapaljenim motorom

Rusija je priopćila da se jedan od njezinih vojnih teretnih zrakoplova Iljušin Il-76, u kojemu je bilo 15 ljudi, u utorak srušio nedugo nakon polijetanja zbog požara u jednom od njegovih motora.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da se nesreća dogodila u regiji Ivanovo. Ruski portali objavili su da po preliminarnim podacima nema preživjelih. U avionu je bilo sedmero putnika i osam članova posade.

Russian Telegram channels report that an aircraft caught fire in Russian Ivanovo airfield and sharply began to descend. Black smoke is coming from the crash site, locals report. pic.twitter.com/EY4IrNoOxH