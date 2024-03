Ne želite da Google nešto zapamti? Donosimo tri načina kako možete pobrisati svoje podatke

Svi imaju nešto za sakriti. No, većina nas ne sakriva se pred Googleom koji možda zna svašta o nama, ali postoje metode i načini kako se može pobrisati sve ono što nije potrebno da zna. Potrebe njegovih korisnika za privatnošću svjestan je i Google koji je osmislio nekoliko metoda kako se mogu ukloniti određeni dijelovi informacija ili pak svi.

"Kada koristite Googleove stranice, aplikacije i usluge, dio vaših aktivnosti sprema se na vaš Google račun. Možete pronaći i izbrisati ovu aktivnost u Mojim aktivnostima i možete zaustaviti spremanje većine aktivnosti u bilo kojem trenutku", objasnio je Google, piše the Sun.

Kako maknuti što želite

Sramite se onoga što se upravo googlali i ne želite da to zna i sam Google? Najjednostavnija metoda je brisanje pojedinačnih stavki. Samo se ode na myactivity.google.com, pronađe ono što ne želimo da 'zapamti' i pobrišemo. Naravno, postoje situacije kad jednostavno želimo nuklearnu opciju, a u ovom slučaju to je potpuno brisanje svih podataka. Ode se na istu stranicu na kojoj su navedene Googleove aktivnosti, te na samom vrhu postoji opcija brisanja. Nakon što je kliknete, pojavit će se opcija 'All time'. Klikom na opciju 'Next' i potvrdom izbrisat ćete sve aktivnosti koje je Google spremio.

Google ima opciju da se može namjestiti i automatsko brisanje pojedinih podataka. Na Android telefonu idite u aplikaciju Postavke, a zatim odaberite Google i Upravljajte svojim Google računom. Potom odaberite opciju Podaci i privatnost > Postavke povijesti i kliknite na aktivnost koju želite automatski izbrisati. Zatim odaberite Automatsko brisanje, odaberite vremenski okvir, a zatim kliknite Dalje > Potvrdi. Sve što želite da se automatski pobriše, na ovaj način će i biti.

