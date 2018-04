Ne perite aute do srijede - prava kiša s pijeskom tek nas čeka

Kiša pomiješana s pustinjskim pijeskom ovih je dana zaprljala brojne aute u Hrvatskoj, a čini se da tome još nije kraj.

- Znam da su vam jako prljavi, ali ne perite aute još najmanje do srijede - poručuje RTL-ova meteorologija Dunja Mazzocco Drvar, pišu 24 sata. Kaže da nedavne kiše nisu ništa s obzirom na ono što nam slijedi - naime, večeras i sutra tijekom dana očekuje nas kiša s još većom količinom pijeska. U srijedu ujutro kiša bi trebala prestati padati, ali nas tog dana očekuje suha depozicija te još može doći do prenošenja peludi i pijeska strujanjem zraka, što bi do navečer trebalo prestati.

Neobičan fenomen nastao je miješanjem čestica pijeska i prašine koje su doputovale nošene olujama iz sjeverne Afrike. Posljednjih dana na vrijeme u Hrvatskoj utječe jaka visinska južna i jugozapadna struja, zbog čega nam sa Sredozemlja pritječe zrak iz sjeverne Afrike koji sa sobom donosi saharski pijesak.

- Pijesak do nas dođe tako da ciklona pređe preko dijela Afrike, na svom putu preko Mediterana pokupi i nešto vlage pa sve to "iskrca" kod nas s kišom. Ova putanja ciklone koja dolazi je doista specifična jer je prošla iz dijela sjeverne Afrike i preko Italije stiže kod nas tijekom dana. Ovo prvo što je bilo, bila je samo prethodnica te ciklone. Kiša koja će nam padati, imat će relativno velike količine pijeska. Znači, još jedna 'porcija' pijeska stiže nam danas navečer i sutra kroz dan - kaže meteorologinja.