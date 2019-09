Ne može pronaći novi posao zbog ove poruke koju je pijana poslala bivšem šefu

Studentica po imenu Rachael (21) iz Edinburgha u Škotskoj na teži je način naučila zašto se pod utjecajem alkohola ne smiju slati poruke.

Ona je, naime, radila u jednom restoranu prošle godine dok je studirala, no nakon devet mjeseci morala je dati otkaz jer joj se posao počeo preklapati s nastavom na fakultetu.

Nakon što je dala otkaz, jedne je večeri malo pretjerala s alkoholom pa je poslala govornu poruku u WhatsApp grupu kolegama s posla, a u kojoj je bio i njezin šef, piše Unilad.

– Zbogom je...či – galami u poruci djevojka iz noćnog kluba.

Nakon što je poslala tu poruku, brzo je napustila grupu. Objasnila je da je to poslala kao šalu jer se sa svima dobro slagala, no voditelj restorana to nije tako shvatio.

Saznala je to kada je tražila novi posao. Tvrtka za koju se prijavila tražila je preporuku s njezinog bivšeg radnog mjesta, a kada je ona zatražila to od bivšeg šefa, hladno ju je odbio.

– Trebala mi je samo izjava da sam ondje radila. Nisam tražila da napišu kako sam dobra bila nego samo kao dokaz, no oni su ignorirali moju poruku. Sve mi je to smiješno, no voljela bih da je netko drugi to učinio, a ne ja – ispričala je 21-godišnjakinja.

VIDEO Pogledajte muškarca koji stvarno voli svoj posao