Nastavnica iz Bavarske za Večernji o nastavi s koronom: Pola razreda u školi, pola online

U doba pandemije jedan od najvećih izazova za sve države jest kako djeci osigurati redovito obrazovanje i zaštititi zdravlje djece i zaposlenih u školstvu, a osobito rizičnih skupina. Neke zemlje, među kojima je i Njemačka, nakon smirivanja prvog vala epidemije djecu su vratile u škole i vraćaju ih i sada nakon praznika, ali pod preciznim epidemiološkim mjerama i uz minimalne rizike po zdravlje. Mjere u njemačkim školama razlikuju se od pokrajine do pokrajine, a kako se odvija nastava u Bavarskoj ispričala nam je nastavnica koja radi u jednoj osnovnoj školi blizu Münchena. Silva predaje njemački jezik i svaki dan dolazi na posao u 8 sati i ostaje u školi do 17 sati. Tako je bilo i prije korone, no promijenili su se uvjeti u kojima radi nakon ponovnog otvaranja škola u svibnju i u kojima je radila do kraja školske godine 24. srpnja. U školu se opet vraća 9. rujna, kada počinje nova školska godina.

Za laptop dobiju 250 eura

U njezinoj školi razredi imaju u prosjeku 25 učenika, no u vrijeme pandemije u učionicama je bila prisutna samo polovica učenika. Silva pojašnjava da je svaki razred podijeljen na dvije skupine učenika, pa jedna skupina djece, njih 12,13 dolazi tjedan dana na nastavu u školu, a druga skupina učenika tog razreda taj tjedan ima nastavu online i tako se izmjenjuju u dolascima u školu i nastavi online. Učitelji i nastavnici u školi nose maske, a svi učenici u razredu sjede bez maski na svojim mjestima, na obaveznoj udaljenosti od dva metra, dok maske moraju nositi na hodnicima i u drugim zajedničkim prostorima. Učitelji i nastavnici koji su zbog kroničnih bolesti u rizičnoj skupini za COVID rade samo online s djecom ili druge odgovarajuće poslove. Ako žele raditi s djecom u razredu, moraju potpisati da rade na vlastitu odgovornost jer im liječnik neće izdati potvrdu da mogu raditi bez rizika po zdravlje. Stoga tome ne pribjegavaju. I djeca koja su u rizičnoj skupini za infekciju COVID cijelo vrijeme prate nastavu online. Silva u svom razredu ima i nekoliko djece iz rizične skupine s kojima radi samo online. Pitamo je ako predaje skupini djece u učionici tko predaje u tom tjednu grupi djece koja prate nastavu online, a ona uzvraća:

– Isti nastavnici predaju djeci uživo i online. Nakon što završim s nastavom u učionici, isto gradivo taj dan šaljem i obrađujem sa skupinom djece koja prati nastavu online. U školi sam svaki dan do 17 sati. Nastavnici se sada žale da su preopterećeni, ali žale se i roditelji jer kažu da u tjednu kada je djeci nastava online moraju s njima raditi... – govori Silva.

No bez obzira na to, škola će nastaviti rad po istom principu i od jeseni jer u Njemačkoj svi poštuju propisane mjere.

– Plaća učitelja i nastavnika nije se mijenjala zbog posebnih uvjeta rada, radimo za istu plaću, uživo i online, kao i prije korone. U slučaju sumnje na zarazu kod učenika, on ostaje doma, a ako se zaraza potvrdi kod samo jednog učenika u razredu, nastava se prekida i cijeli razred ide u samoizolaciju i nastavlja pratiti nastavu online – priča Silva.

Djeca koja u tjednu imaju nastavu online kao i visokorizična za COVID koja prate nastavu online imaju pismene i usmene ispite, a usmeni ispiti mogu biti preko videopoziva, ali i telefona. Da bi se olakšao pristup djece online nastavi, svi roditelji koji su djeci kupili laptop od pokrajine su dobili 250 eura. Za razliku od naših škola, u Njemačkoj se vodi računa da se djeci tijekom školske godine zbog zamora osigura odmor nekoliko puta godišnje, pa se, uz praznike za Božić i Uskrs, svakih mjesec i pol ili najviše dva nastava prekida zbog odmora. Tako će u školi u kojoj Silva radi djeca i nastavnici ove godine pet puta imati odmor. Škola im počinje 9 rujna, a već u studenom imaju tjedan dana odmora, pa slijede božićni i novogodišnji praznici od 23. prosinca do 10 siječnja, zatim tjedan odmora u veljači, pa su proljetni praznici od 27. 3. do 11. travnja, a posljednji odmor prije kraja školske godine je od 25. svibnja do 6 lipnja.

Kod nas će, pak, odlukom bivše ministrice Divjak osim božićnih i proljetnih praznika djeca prvi put dobiti dva dana odmora u studenom, te šest dana u veljači i to je sve. Inače, u Njemačkoj su se neka djeca već vratila u škole, to se među prvima dogodilo u pokrajini Mecklenburg-Vorpommern. U toj pokrajini maske su obvezne za sve učenike, odvojene u skupine koje se ne miješaju. Prema pisanju Deutsche Wellea, u škole su se vratila i djeca u pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija. I za njih su maske obvezne u školi.

Austrijski model

I Austrija je spremna za početak školske godine. Djeca se vraćaju u škole u rujnu, a o epidemiološkoj situaciji ovisit će kako će se nastava odvijati. Ako je epidemiološka situacija u zelenom, djeca idu u školu uz obvezno nošenje maski i održavanje razmaka, a preporuka je da se što veći dio nastave odvija vani te da se učionice provjetravaju svakih 20 minuta. Ako epidemiološka situacija uđe u žutu boju, maske postaju obvezne i vani, a tada je moguće i zatvaranje nekih škola i online nastava. Treći, narančasti stupanj epidemiološke situacije znači da se prelazi na online sastanke zaposlenih u školama, a za učenike od 9. razreda preporučuje se nastava u manjim grupama. Kad epidemiološka situacije uđe u crveno, prelazi se većinom na online nastavu.

Koji će model Hrvatska odabrati, ostaje nam za vidjeti.