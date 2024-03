Nastavlja se cirkus u Varaždinu: 'U kakvoj deluziji živi HDZ-ov župan koji se s 2,02 promila tuče u cajkaškom klubu'

Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj odgovorio je županu Anđelku Stričaku na prozivke koje je Stričak danas uputio na sjednici Skupštine Varaždinske županije. Župan Stričak je u srijedu, naime, poručio da pristaje na sve preglede, i alfa, i beta, i gama, i što god treba, na alkohol, narkotike... No, predlaže da se odazovu i gradonačelnik Bosilj, njegov zamjenik Miroslav Marković i još neki... "Pa da vidimo čija su jetra kao flaša pelinkovca, tko se liječio od kocke, tko se predozirao pa dobio tretman u bolnici", rekao je župan Stričak.

Na to je naknadno reagirao varaždinski gradonačelnik, koji je u priopćenju za javnost poručio "da je sada dosta". "Znam da niste od mene navikli na ovakav vokabular, ali retoričko nasilništvo potkapacitiranog župana zaslužuje adekvatan odgovor koji će možda i on moći razumjeti. Današnja sjednica Županijske Skupštine pokazala je sav čemer, jad i nepotrebnost te institucije i razobličila primitivizam župana i njegovog političkog partnera Čehoka. Svašta sam očekivao kad sam prije 2 godine i 9 mjeseci ušao u politiku i cijelo vrijeme pokušavam se ne valjati u toj političkoj kaljuži, u kojoj svinje uživaju, kako bi se što manje zaprljao, stoga obično ignoriram nekulturne ispade župana Stričaka koji me učestalo napada jer se držim stare poslovice: ne raspravljaj se s budalom jer ljudi neće uočiti razliku.

Ipak, nakon opetovanih kleveta i laži ovaj put se moram zapitati u kakvoj deluziji živi HDZ-ov župan koji se s 2,02 promila alkohola u krvi tuče u cajkaškom klubu u tri sata ujutro i krvave glave završi na šivanju u bolnici, pritom vrijeđajuće pripadnike policije i medicinsko osoblje, kad druge optužuje za bijele miševe osim ako na taj način ne pokušava negirati svoje probleme s alkoholom i nasilničkim ponašanjem", piše Bosilj.

Osim toga, Bosilj je istaknuo da stavlja na uvid svoje medicinske nalaze s posljednjeg sistematskog pregleda. Posebno je istaknuo rezultate enzima "Gama-glutamiltransferaze", koji ukazuju na probleme s alkoholom ako su povišeni. Njegovi rezultati su, kako tvrdi, poprilično ispod referentne vrijednosti od 55. Uz to, Bosilj je pozvao župana da se također podvrgne istim testovima i pokaže svoje rezultate javnosti, "kako bi se svi uvjerili da je onaj nalaz od 2,02 promila alkohola u krvi iz 2022. samo izolirani eksces".

VEZANI ČLANCI:

Također je predložio da Stričak u Mensi testira svoju inteligenciju. "Svojim rezultatom mogao bi razuvjeriti sve one koji nemaju osobito mišljenje o njegovim intelektualnim dosezima. Na taj način mu se pruža prilika da se konačno nedvojbeno utvrdi: je li varaždinski župan (rječnikom šefa njegove stranke) samo 'reduciranog intelektualnog izričaja' ili je doista kompletni idiot', dodao je varaždinski gradonačelnik.

GALERIJA Netko je u Šibeniku prešarao oči na fotografiji Tuđmana, policija: 'Istražujemo slučaj'