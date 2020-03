Nastava na daljinu, po šifri prijave znat će se tko od učenika ne prati

Svi učenici osnovnih i srednjih škola, polaznici visokoškolskih ustanova i djeca koja pohađaju vrtiće od ponedjeljka ostaju kućama. Nastava se obustavlja u čitavoj zemlji za slijedeća dva tjedna, poručio je premijer Andej Plenković.

Nasuprot učenicima profesori, učitelji i nastavnici u ponadjeljak će, barem prema trenutnim informacijama, morati doći u školu - na radnom mjestu bit će do uspostave sustava i prilagodbe novom načinu predavanja. U školi će biti i između ostalog zato jer je premijer Plenković poručio roditeljima, da u ponedjeljak ako ne uspiju organizirati čuvanje djece mogu djecu poslati u školu. Ona djeca koja i dođu u školu također će tamo pratiti progreme koji se objavljuju na tv-u, neće im učitelji i profesori posebno predavati.

Ostanak kućama za sve učenike nikako ne znači slobodno vrijeme bez obaveza - slušaju li online nastavu nastavnici, profesori i učitelji znat će jer svaki učenik imaju identitet, točnije šifru kojom će se prijavljivati za virutalne učinice koje profesori moraju organizirati za svoje učenike.

Učenici razredne nastave oni od I. do IV. razreda nastavu prate na Trećem programu HRT-a. Već sada se zna raspored - prvašići program prate od osam do 10 sati ujutro svaki radni dan, učenici drugog razreda Osnovne škole program prate od 10 do 12.30 sati, treći razredi program prate od 13 do 16 sati, a učenici četvrtih razreda program prate od 16 do 19 sati.

Za učenike predmetne nastave osnovnih škola, dakle one od V. do VIII. razreda i učenike srednjih škola svaki dan će biti definiran raspored i pripremljeni sadržaji za online nastavu za osnovni paket predmeta koji će trajati od četiri do pet sati na dan. Sadržaji će uključivati videosnimku predavanja, kao i dodatne radne materijale. Dodatno se potiču svi predmetni nastavnici da, osim ovoga osnovnog paketa, pripremaju vlastite sadržaje ili organiziraju suradnju u svojim virtualnim razredima. Potiču se - nije im obveza.

Razrednicima je obveza svaki radni ran u „virtualnim razredima“ od 5. do 8. razreda u osnovnim školama i od 1. do 4. razreda u srednjim školama podsjetiti učenike na dnevni raspored i uputiti ih na sadržaje potrebne za ostvarivanje nastave taj dan.

– Predmetni nastavnici trebaju davati i upute vezano uz korištenje materijala u udžbenicima te samostalnog rada učenika. Korisno je i da učenici imaju jasne domaće zadaće kako bi se mogao pratiti njihov rad. - poručili su iz ministarstva obrazovanja. Učenici koji koriste pomoćnike u nastavi iste mogu zamoliti da dođu u njihov dom i pomognu im prilikom učenja no tada je uz suglasnost roditelja potrebna i suglasnost pomoćnika u nastavi.

