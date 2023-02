Narančasto upozorenje DHMZ-a: Udari bure mjestimice preko 100 km/h

Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda objavili su za ponedjeljak narančasto upozorenje zbog jake bure na području Kvarnera i cijele Dalmacije, gdje se očekuju udari vjetra i do 130 km/h. Područje Kvarnera i cijele Dalmacije zahvatit će pojačana do jaka, mjestimice vrlo jaka bura koja će poslijepodne malo oslabjeti, a navečer ponovno pojačati. Očekuju se udari vjetra i do 100 km/h. Na dubrovačkom području očekuju se mjestimice olujni i orkanski udari bure, i do 130 km/h.

Iz DHMZ-a u priopćenju upozoravaju na mogućnost poremećaja, oštećenja konstrukcija i rizika od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom. Također, upozoravaju i na olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila stoga preporučuju da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova.

Putnicima savjetuju da prate informacije o prometu jer je vjerojatno da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti. Zbog mjestimice vrlo jake bure s udarima vjetra do 100 km/h, narančasto upozorenje objavljeno je i za sutra za područje Kvarnera.

