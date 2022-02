Napadač na Appleovu trgovinu u Amsterdamu uhićen, talac na sigurnom

Oružani napad na Appleovu trgovinu u središtu Amsterdama okončan je nakon šest sati, talac je na sigurnom a počinitelj uhićen, rekle su vlasti u utorak.

Muškarac koji je držan na nišanu uspio je pobjeći, a otmičar ga je slijedio van. Policija je svladala napadača ispred zgrade, rekla je policija.

Iz trgovine već su uspjeli pobjeći deseci ljudi, također neozlijeđeni. Policija nije rekla koliko ih je pobjeglo. Lokalni mediji objavili su da su bili deseci.

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS Dutch police officers stand near an Apple store in central Amsterdam during a hostage incident in the store, in Amsterdam, Netherlands February 22, 2022. REUTERS/Piroschka van de Wouw Photo: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Snimke i fotografije dijeljene na društvenim medijima pokazuju napadača koji prijeti pištoljem nenaoružanom muškarcu. Svjedoci su rekli da su čuli nekoliko pucnjeva, prema lokalnim medijima.

Pljačka je policiji prijavljena oko 16.40 sati, a ubrzo nakon prijave na mjesto događaja poslani su pripadnici specijalne policije.

Foto: TOBY STERLING/REUTERS Dutch police is seen near an Apple store in central Amsterdam during a hostage incident in the store, in Amsterdam, Netherlands February 22, 2022. REUTERS/Toby Sterling Photo: TOBY STERLING/REUTERS

Trg Leidensplein ispražnjen je i ograđen, a obližnji kafići i kazališta zatvoreni. Za vrijeme policijske operacije nad mjestom događaja kružio je helikopter.