Ona ima cistu na mozgu, on je doživio moždani udar: 'Deset dana sam bila sama, štakori su hodali po meni'

Zagrepčanka Katica odrasla je u barakama pod savskim nasipom, no ona i njena obitelj odavno su odselili od tamo, a u naselju je pred nekoliko godina i ugašena struja. Kada je nedavno odlučila iznenaditi majku šetnjom po kvartu iz djetinjstva, nije očekivala da će tamo pronaći stanovnike, no upravo to se dogodilo.

Katica i njena majka u radničkim barakama otkrile su Zijadu i Hamida Šehića u stravičnim uvjetima, piše Provjereno čiji su reporteri izašli na teren kako bi se uvjerili u stanje u kojemu se nalazi dom obitelji Šehić. Oni su cijeli život radili u građevinskoj firmi Viadukt koja je prije osam godina otišla u stečaj, čime je njihovo preživljavanje postalo nevjerojatan izazov.

Šehići žive bez struje i vode u vlažnim barakama. Kažu da im je lakše bilo do prošle godine kada je Hamid doživio moždani udar, no Zijada je i prije toga bila gotovo nepokretna zbog ciste na mozgu. Prisjetili su se jednog od najtežih trenutaka svog života. Hamid se srušio ispred barake, a Zijada je jedva jedvice ispuzala i pozvala Hitnu pomoć koja je nakon nekog vremena došla po Hamida, a nju ostavila samu.

"Mobitel mi je bio prazan i nikome nisam mogla javiti da sam tu sama. Deset dana sam bila sama, štakori su hodali po meni, bez kapi vode, gladna, žedna, u mraku", ispričala je Zijada. Dodala je kako su već više puta htjeli otići, pa čak se i vratiti u BiH, no zbog njenog zdravlja i njihovih niskih primanja, to je i prije bio velik izazov, a nakon Hamidovog moždanog, sve je još teže.

Nakon 43 godine rada u Viaduktu, Hamidova mirovina iznosi 350 eura. Zijada je pod liječničkim nadzorom zbog ciste koju će možda morati operirati, a zbog koje ne može napraviti više od jednog ili dva koraka prije nego se sruši. Sada liječničku pomoć treba i Hamid, a supružnici se boje kako u BiH neće moći dobiti odgovarajuću skrb.

Osim kontejnera u kojemu žive, nekad su imali i agregator, no on im je ukraden dok je Zijada bila sama doma. Hamid kaže kako ju se od tada boji ostaviti na dulje vrijeme. "Jedva sam sada oprao dvije majice, jedva. A to je s kupovnom vodom, koju moraš kupiti. Tako operem njoj i sebi majicu ili nešto, ali nemamo gdje oprati kosu zima je i tako osam godina. Nakon poreza koji sam plaćao 43 godine, porez, prirez, sve živo" požalio se reporterima Provjerenog.

Na upit koji su iz redakcije poslali Zavodu za socijalnu skrb stigao je tužan odgovor. "U nekoliko navrata ponuđen im je smještaj koji odbijaju. Stručni radnici poduzeli su sve potrebno u svrhu pomaganja i prevladavanja nepovoljne životne situacije korisnika Hamida i Zijadete Šehić te će nastaviti pomagati obitelji i nadalje", napisali su.

Supružnici Šehić kažu kako ih je socijalna radnica zadnji put obišla prije dvije godine, a nadbiskupija i Caritas povremeno pošalju paket. "Tražila sam vode, nisu mi dale vode. Socijalne radnice iz Novog Zagreba. Zvala sam na telefon, i tražila sam da ću im platiti kad primimo mirovinu jer nismo imali od čega, imali kupiti vodu. Ali ne rekli su, odbili ste Kosnicu" kazala je Zijada.

