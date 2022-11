Nakon poroda u Gospiću, hitno prebačena u Zadar gdje je preminula; Milinović: Imali smo incident, bile su komplikacije

Dvadesetdvogodišnja žena iz mjesta Gornje Vrhovine kod Otočca preminula je 7. studenoga u Općoj bolnici Zadar, odakle je dovezena iz OB Gospić nakon što je rodila svoje četvrto dijete.

- Sedmoga studenog 2022. u popodnevnim satima u Jedinicu intenzivne medicine Opće bolnice Zadar primljena je rodilja. Bolesnica je upućena u našu ustanovu nakon dogovora s liječničkim konzilijem Opće bolnice Gospić, a zbog nastavka i poduzimanja dodatnih mjera intenzivnog liječenja. Nažalost, unatoč svim poduzetim mjerama bolesnica je preminula u Jedinici intenzivne medicine Opće bolnice Zadar - odgovorili su iz OB Zadar za 24sata.

- Ovo joj je bila četvrta trudnoća, termin joj je bio 22. studenog, no 7. studenog je radi bolova primljena u gospićku bolnicu. Njenom suprugu je rečeno da je došlo do komplikacija, da je išla na carski i da su je reanimirali. Potom je došla kratko svijesti, izgubila je puno krvi, i rekli su mu potom da su zvali hitnu da je odveze u OB u Zadru. No preminula je. Njen suprug je bio van sebe i vikao je u OB Gospić pa su mu pozvali policiju i prijetili da će mu oduzeti djecu, osim ovog novorođenčeta koje je rođeno 7. studenoga, ima još troje djece. Rekli su da je agresivan i nestabilan i zato su ga prijavili - ispričala je za 24sata obiteljska prijateljica.

24sata kontaktirao je bivšeg ministra zdravstva te bivšeg župana Ličko-senjske županije dr. Darka Milinovića, koji radi kao ginekolog u OB Gospić.

- Ja sam došao u sedam ujutro u rađaonu, ali porod gospođe je vodila druga kolegica. Imali smo taj incident, bile su komplikacije, ali ne mogu ništa reći. Za sve informacije obratite se ravnateljici bolnice - rekao je za 24sata Darko Milinović.

Ravnateljica gospićke bolnice nije odgovorila na upite o ovom slučaju.

Iz Policijske uprave ličko-senjske potvrđeno je da su 7. studenog dobili poziv iz gospićke bolnice.

- Policija u Gospiću je 7. studenoga zaprimila dojavu iz Opće bolnice u Gospiću u 15.58 minuta, 52-godišnjak iz Vrhovine je putem treće osobe poručio riječi prijetnje jednom doktoru. Spomenuti liječnik je upoznat s tim da je mogao podnijeti prijedlog za kazneni progon, no on je to odbio - kazala je za 24sata glasnogovornica PU ličko-senjske Maja Brozičević.

Kako neslužbeno doznaje 24sata, riječ je o dr. Milinoviću, on je odbio da se kazneno progoni osoba koja mu je zaprijetila, a riječ je o tetku preminule mlade majke. Od prijateljice preminule doznaje se da je žena završila u OB Gospić u sedmom mjesecu trudnoće:

- Zaprimljena je u bolnicu radi bolova i ležala je tamo dva tjedna. Bila je na antibioticima radi upala koje je imala. Potom je puštena kući. Trebala je roditi 22. studenoga, no zbog bolova je opet otišla ranije u bolnicu. Strašno je što joj se dogodilo, njen muž je u šoku, ima sad novorođenče i doma troje male djece od dvije, tri i četiri godine - ispričala je.