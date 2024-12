Nakon pada Vlade, Macron najavio izvanredno obraćanje, zna se tko bi mogao biti novi premijer

Nakon što je francuski parlament izglasao nepovjerenje vladi na čelu s premijerom Michelom Barnierom, on mora dati ostavku. Naime, zastupnici krajnje desnice i ljevice udružili su snage kako bi podržali prijedlog za izglasavanje nepovjerenja i 331 zastupnik od 574 trenutačna člana to je i izglasao.

Predsjednik Emmanuel Macron najavio je obraćanje javnosti u četvrtak navečer, izvijestio je francuski TV kanal. Obraćanje je zakazano u 19 sati. On sada ima problem jer novih parlamentarnih izbora ne može biti prije srpnja pa mora naći premijera. Neki izvori Reutersa kažu da namjerava brzo postaviti novog premijera, čak prije ceremonije ponovnog otvaranja katedrale Notre-Dame u subotu.

Alternativno, Macron bi mogao zamoliti Barniera i njegove ministre da ostanu na dužnosti dok on ne pronađe novog čovjeka za to radno mjesto. Prema nekim medijima, kao glavni kandidat se nameće ministar obrane Sébastien Lecornu.

>>FOTO Dive se paprikama i metu po sajmovima: Ovo su predsjednički kandidati u 'otkačenijem' izdanju>>