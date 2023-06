Nakon 'košarice' Možemo! vrh SDP-a fokus stavlja na Zagreb

Nakon što je stranka Možemo! donijela odluku o samostalnom izlasku na parlamentarne izbore, odnosno nakon što je na njih odlučila ne izaći sa SDP-om, jasno je da je između te dvije političke opcije došlo do zaoštravanja odnosa. I vjerojatno je samo pitanje dana kada bi do jučer naoko skladan neformalni savez mogao puknuti. Posebno će biti zanimljivo promatrati što će se događati u Zagrebu, gdje je Možemo! na vlasti upravo sa SDP-om i gdje je na čelu Skupštine SDP-ov Joško Klisović.

Unutarstranački izbori

U kojem bi se smjeru moglo ići u glavnom gradu koji je glavna, ako ne i jedina baza iz koje Možemo! crpi svoju snagu, dao je naslutiti jučer u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. On je otvoreno poručio da je njegov osobni stav da stranka s Možemo! u Zagrebu mora redefinirati odnose, ali i da bi do kraja godine šef Zagrebačke skupštine Joško Klisović morao dati ostavku. Klisovićeva funkcija jedina je politička funkcija koju su SDP-ovci dobili nakon sklapanja koalicije s Možemo! u Zagrebu, a koju su neki zagrebački SDP-ovci i ranije dovodili u pitanje, odnosno smatrali da je SDP nikada nije trebao ni prihvatiti s obzirom na izborni rezultat na prošlim lokalnim izborima.

– Moj je stav da bi se Klisović do kraja godine trebao povući. Ne trebamo raskidati koaliciju s Možemo! u Zagrebu, već ići s nečim što se zove programska suradnja. Nije u interesu SDP-a da Domovinski pokret, Most i HDZ upravljaju Zagrebom, ali trebali bi se redefinirati odnosi s Možemo! – kazao je za Večernji TV Hajdaš Dončić, koji je isto tako dodao da se zbog novih okolnosti u zagrebačkom SDP-u trebaju održati i novi unutarstranački izbori, odnosno izabrati novo vodstvo zagrebačkog SDP-a. Dodao je i kako se ti izbori trebaju održati prije parlamentarnih izbora. A iz toga proizlazi da vodstvo stranke očito razmišlja kako zagrebački SDP na buduće parlamentarne izbore mora ići s novim vodstvom.

Podsjećamo, trenutačno tu najjaču organizaciju SDP-a vodi v. d predsjednika Branko Kolarić koji je na tu funkciju došao nakon što je iz stranke izbačen bivši šef organizacije Viktor Gotovac jer je, mimo znanja vodstva stranke i predsjednika Peđe Grbina, raskinuo na Gradskom odboru koaliciju s Možemo u Zagrebu. Sve se to odvijalo prošle jeseni, i to nakon što je Peđa Grbin od Predsjedništva i Glavnog odbora stranke dobio mandat da potencijalnim koalicijskim partnerima ponudi zajednički izlazak na parlamentarne izbore. Kako je Grbin upravo u Možemo! vidio glavnog saveznika, izbacivanjem Gotovca i postavljanjem Kolarića, koji je ujedno i ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", u tom je trenutku uspio "kupiti" potreban mir i smiriti tenzije unutar gradske koalicije.

Međutim, sada su okolnosti bitno izmijenjene s obzirom na to da je Možemo! odbio SDP, odnosno dali su im drugu "košaricu" u tri godine s obzirom na to da su i pred prošle lokalne izbore odbili savez sa SDP-om u zadnji tren i na izbore izašli samostalno. Sve je, očekivano, izazvalo bijes i ljutnju unutar zagrebačkog SDP-a čiji se članovi danas pitaju zbog čega su oni cijelo vrijeme morali šutjeti, zašto je organizacija gotovo pa eutanazirana kada od tog "višeg cilja", kako se zvalo potencijalnu koaliciju s Možemo! na nacionalnoj razini, na kraju nema ništa. Jedan od njih je i Renato Petek, zastupnik SDP-a u Skupštini, koji je umalo i sam izbačen iz stranke jer je bio prekritičan prema Možemo! i gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću.

Za Večernji list nakon odbijenice Možemo! kaže kako ne vjeruje da će SDP raskinuti koaliciju sa Možemo! u Zagrebu, ali i ističe kako je nacionalni SDP prvo "gušio" gradski zbog višeg interesa, a kako su u međuvremenu pojedinci prihvatili razne sinekure koje nisu bile regulirane sporazumom s Možemo!, čime je Tomislav Tomašević kupio mir u funkcioniranju skupštinske većine. I tu u prvom redu upire prstom upravo u v. d. predsjednika zagrebačkog SDP-a Branka Kolarića.

Nekoliko kandidata

– On je u sukobu interesa jer ne zna kako braniti boje SDP-a, a u isto vrijeme mu o potpisu Tomislava Tomaševića ovisi i plaća i karijera – kaže Petek. Dodaje kako očekuje da nacionalni SDP omogući gradskom odboru zagrebačkog SDP-a da opet odlučuje o odnosu između SDP-a i Možemo! u Zagrebu, i to bez ikakvih, kaže, pritisaka i nametanja. Drugim riječima, Petek smatra da bi trebalo ponovno unutar zagrebačkog SDP-a razmatrati kako funkcionirati dalje u zagrebačkoj vlasti, ostati u koaliciji ili iz nje izaći, što bi dovelo do krize vlasti u Zagrebu. Isto tako i Petek smatra da treba što prije održati izbore za vodstvo zagrebačkog SDP-a s obzirom na to da je, kako kaže, već gotovo godinu dana "obezglavljeno".

– Nadam se da će se ti izbori doista održati što prije jer inače stranci prijeti potpuna propast na lokalnim izborima 2025. godine – kaže Petek koji "košaricu" Možemo! vidi i kao novu priliku za SDP.

Izbore u zagrebačkom SDP-u zazivaju i mnogi drugi zagrebački SDP-ovci, a ono što je sigurno – na njima, kada god do njih dođe, neće manjkati kandidata za novog predsjednika zagrebačke organizacije. Nije tajna da je u trenutku dok se još uvijek nije znalo tko će biti v. d. predsjednika petero zagrebačkih SDP-ovaca najavljivalo svoju kandidaturu za novog šefa zagrebačkog SDP-a. Podsjećamo, u to vrijeme upravo je aktualni v. d. predsjednika Branko Kolarić slovio i za najozbiljnijeg kandidata s obzirom na to da je zbog svog "dobrog" odnosa s Možemo! bio smatran i kandidatom iza kojega bi mogao stati i Iblerov trg. Kao kandidat spominjao se i pravnik Alen Čičak, koji je već jednom bio u utrci za prvog čovjeka zagrebačkog SDP-a i izgubio od Gordana Marasa. O kandidaturi je razmišljao i Renato Petek kojemu bi sada šanse, kojih dosad nije uopće imao, sada možda ipak mogle nešto narasti. Za izbore je bio zainteresiran i bivši SDP-ov ministar rada Mirando Mrsić, koji je također već jednom bio u utrci za tu poziciju, ali i bivši dugogodišnji glavni tajnik SDP-a Igor Dragovan.

