Nakon debakla s 'cijepise', Cupis bi Vladi sada radio web stranicu za prijavu korupcije

Devet tvrtki, s time da je najskuplja ponuda i dalje otprilike 70 tisuća eura manja od one koju je za posao procijenilo Ministarstvo pravosuđa kad je raspisalo natječaj za izradu digitalne platforme za provedbu i implementaciju antikorupcijskih mjera, kako oni to kažu. Radi se, podsjetimo, više-manje, o internetskoj stranici preko koje će građani prijavljivati raznorazne nepotizme, mito, kriminal i sivu ekonomiju, vodit će ih kroz zakone virtualni asistent, lakše će se navodno moći i do pučke pravobraniteljice, a bit će tu i registar lobista, popis trgovačkih društava u vlasništvu države i jedinica lokalne samouprave, a umrežit će se i nacionalna tijela koja izrađuju strategije protiv korupcije.

Pisali smo o tom projektu vrijednom 637.069 eura i 48 centi prije mjesec dana pa nećemo sad ispočetka, osvrnut ćemo se na ponude koje su Ministarstvu stigle. Dakle, njih je devet, a za posao izrade "digitalne platforme" zainteresirani su Omega software, Ericsson Nikola Tesla, Infoscope, Gauss, Teched, Cuspis, SPAN, Infoart pa čak i FINA koja je procijenila da posao može odraditi za 368.500 eura, s time da moramo napomenuti da su svi iznosi u eurima o kojima govorimo izraženi bez PDV-a.

Ministarstvo pravosuđa još nije donijelo konačnu odluku o odabiru jer za to ima još desetak dana koliko traje rok za potencijalne žalbe, a jedan od glavnih elemenata pri krajnjem odlučivanju jest, naravno, najpovoljnija ponuda. Nju trenutačno ima Cuspis, za 287 tisuća eura, kažu, oni mogu izraditi antikorupcijsku platformu Ministarstvu pravosuđa, osam tisuća eura više koštalo bi uzme li se Ericsson Nikola Tesla, a i Gauss je, s 315 tisuća eura, više od pedeset posto jeftiniji od iznosa koji je Ministarstvo postavilo kao početni.

Što se poslova s ministarstvima tiče, Cuspis ima recentnijeg iskustva jer je tvrtka u vlasništvu Vinka Kojundžića radila cijepise.zdravlje.hr, internetsku stranicu na kojoj se moglo prijaviti za cijepljenje, barem u teoriji, doduše, jer stizale su prije dvije godine brojne primjedbe na rješenje, među ostalim, od Nastavnog zavoda "Dr. Andrija Štampar" u kojem su tvrdili da stranica nije funkcionalna. Ta je platforma tada koštala gotovo 4,5 milijuna kuna, otvoriti je se može i danas pa se za cijepljenje prijaviti, iako ispod same kućice za unos osobnih podataka stoji napomena da prijava nije ni potrebna jer se na svaki punkt može samo i došetati.

I Državna revizija spominjala je Cuspis kad je pregledavala ugovore Ministarstva zdravstva te krajem 2020. objavila da je tvrtki resor Vilija Beroša isplatio 2,75 milijuna kuna za 6750 sati u dva ugovora, a računi su plaćeni u 12 dana.

