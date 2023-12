Nakon 10 godina stvaranja čvrstih temelja došao je trenutak za vlastite komunikacijske projekte

Komunikacija ne poznaje granice, ali zbog našeg geografskog položaja, ali i stupnja razvitka ekonomije u ovim područjima, klijentima je potreba podrška u provođenju komunikacije na više tržišta odjednom.

Vrlo brzo od osnutka agencija bilo mi je jasno da su mi granice Hrvatske pretijesne i da je za kvalitetan razvoj posla potrebno izvoziti naše usluge. Kako nam je zadovoljstvo klijenata iznimno važno osluškivali smo njihove potrebe i za početak otvorili mogućnost rada na slovenskom tržištu.

Klijente je najviše mučilo to da troše puno vremena brifirajući različite agencije, a i plaćanje trećih strana povećavalo je troškove. Kod nas nema plaćanja trećih strana jer sve radimo direktno s našim lokalnim djelatnicima prisutnim i u Ljubljani i u Sarajevu jer smo nedugo nakon Slovenije isti princip primijenili i na tržištu Bosne i Hercegovine.

Danas osim ovih tržišta svoje usluge pružamo i na tržištima Srbije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Albanije i Rumunjske. Najveća prednost klijentu je osim financijske uštede i ušteda vremena.

Uvijek dva, tri koraka naprijed platformom 20/40 unfiltered pomažu u razumijevanju različitih generacija, a putem Better Companyja tvrtkama pružaju sveobuhvatnu podršku u izradi, implementaciji i komunikaciji ESG-a.

Nagrade kao potvrda kvalitete rada

Nagradama se veselimo, ali i dalje je naša najveća nagrada povratna informacija klijenta o rezultatima aktivnosti koje smo za njega proveli. Što se tiče nagrada koje smo osvojili, mi smo 3 godine za redom osvojili IPRA Golden World Award za izvrsnost. Četiri takve nagrade stigle su u agenciju i one su nam baš jako važne.

Naime, po principu mi dolazimo s malog tržišta, naše su šanse male, htjeli smo provjeriti imamo li mi ipak nešto za reći na tom velikom natjecanju gdje ste u konkurenciji sa svim država svijeta. Ispostavilo se da dobro postavljena strategija s kreativnim momentima koja, pri tome isporučuje rezultat i te kako ima svoje mjesto među velikim agencijama sa svih krajeva svijeta. Ovu nagradu inače u industriji zovu PR Oscar, pa smo eto ponosni što smo zaslužili čak četiri tako značajna priznanja.

Better Company i 20/40 ambiciozni projekti za 2024. godinu

Nakon 10 godina sustavno rada na pružanju najkvalitetnije usluge našim klijentima predlažući im alate koji će dovesti do rezultata, uvijek smo gledali korak dva tri naprijed. Tako je nastala naša nova usluga Better Company i projekt 20/40.

Better Company u svom nazivu ima već dvojaku ulogu jer želimo boljim kompanijama stvarati bolje društvo. Pred poduzećima su sve složeniji zahtjevi u području ESG-a, ali to nije samo obaveza, već prilika za transformaciju i unapređenje poslovanja na etičan i odgovoran način.

Kroz provođenje, sustavno mjerenje uspješnosti te oblikovanje i unapređivanje svojih ESG strategija, tvrtke imaju višestruke koristi – prvo, mogu poboljšati svoje upravljanje utjecajem i rizicima, ostvariti čvršće veze s investitorima, zaposlenicima i dobavljačima te kao rezultat izgraditi toliko važnu unaprijeđenu reputaciju.

I koliko među donositeljima odluka, potrošačima i javnosti raste svijest o nespornoj važnosti ulaganja u ESG segment, toliko zahtjevi za pripremu izvještaja o održivosti prema poduzećima postaju sve stroži i kompleksniji.

Tako se sada organizacije u izradi svojih ESG strategije suočavaju s obiljem novih informacija, a posao nas kao agencije je pružiti sveobuhvatnu podršku u izradi, implementaciji i komunikaciji. U tom procesu, nakon edukacijskog početnog dijela, pomažemo u sustavima izgraditi timove koji će biti zaduženi za prikup podataka kojima obrazlažemo metrike i kriterije uz pomoć koji će mapirati, a kasnije pratiti svoja područja utjecaja.

Ono što uvijek naglašavamo je transparentnost koja u svim tim procesima treba biti imperativ. S obzirom na jako dugo i razgranato iskustvo u ovom području, naš edukacijski dio posebno je posvećen tome kako ne koristiti greenwashing prakse, nego ovom području pristupati strukturno, dubinski. Jedna od naših najvažnijih poruka je da oni koji krenu ovim putem imaju priliku postati ne samo održive organizacije, već i lideri u svom sektoru, gradeći veće povjerenje i prosperitet za sve dionike.

Iznimno nam je važno pokazati utjecaj ESG praksi na reputaciju kompanije tako da je dio usluge Better Company upravo Reputation Tracking.

S druge strane iznimno važna tema employer brandinga povezana je, među ostalim i s generacijskim jazom. Mi moramo biti svjesni da Gen Z i gen Y trenutno čine oko 38 % globalne radne snage, a da će do 2025. godine samo gen Z će činiti 27 % radne snage. Kako bismo premostili generacijski jaz, otvorili dijalog i u konačnici bolje se razumjeli pokrećemo projekt 20/40 unfiltered koji zadire u relevantne, aktualne i osjetljive teme te okuplja generacije u dobi od 20 + i 40 + godina.

Platforma je to koja povezuje, otvara dijalog i pomaže u razumijevanju različitih generacija te kreira kontekst i okruženje za suradnju. Naš je cilj edukacija i inspiracija, uspostavljanje “unfiltered talent poola” mladih i talentiranih profesionalaca te iskusnih i vrhunskih mentora iz poduzetničkog i poslovnog svijeta kako bi olakšali izgradnju boljih odnosa i boljeg razumijevanja te kako bi kompanije ciljano planirale svoje proizvode i usluge.