Nakon 10 godina oslobođeno 25 navijača Torcide i BBB-a, pa i jedan iz Grčke

Mjesecima pratimo kako grčka pravna država istražuje slučaj masovnog navijačkog nasilja, ali evo svježeg našeg primjera o epilogu obračuna navijača Torcide i Bad Blue Boysa na autocesti kod čvora Otočac u kojem su dvojica teško ozlijeđeni, te je razbijeno desetak vozila. I tu je tog 16. travnja 2014. uhićeno stotinjak navijača. Nakon gotovo 10 godina u Općinskom sudu u Gospiću njih 25 oslobođeno je optužbe za kaznena djela sudjelovanja u tučnjavi te uništavanja imovine prema Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima. Među njima je i jedan BBB na popisu uhićenih u Grčkoj. Po obrazloženju dviju presuda suca Igora Njegovanovića zaključujemo, ako Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću i uloži žalbu, nema šanse da će biti presuđeno drugačije. To važi i za preostale, ako su optuženi.

U tučnjavi je jedan muškarac pogođen kamenom u glavu (on je jedini tvrdio da nije pripadnik niti jedne navijačke skupine), a drugome su slomljene kosti šake. Navijači su letvama, šipkama, kamenjem i drugim "podesnim predmetima" razbili stakla na osam kombija, pet zagrebačke registracije, te po jednom splitske, šibenske i dubrovačke. Još na jednoj "zagrebačkoj" Opel Corsi razbijeno je prednje vjetrobransko staklo, udubljen lim na prednjim lijevim vratima, te su razbijeni farovi i desni retrovizor. To je što je policija uspjela evidentirati, jer netko je srušio rampu na izlazu s autoceste kuda je prošla kolona vozila, tako da je oštećenih vozila bilo možda i više. Vlasnici su očito ocijenili da od prijave mogu imati više štete. Na koncu je i Croatia osiguranje upućeno da odštetu od 48.738 kuna traži u parnici. Prema iskazima optuženika, koji su redom tvrdili da su bili napadnuti ili su bili udaljeni barem stotinjak metara, sukob je trajao pet minuta.

Toga je dana u Splitu bila utakmica između Splita i Dinama, a u Zagrebu između Hrvatskog dragovoljca i Hajduka pa su se navijači sreli oko 14 sati kod čvora Otočac.

Optužnica je podnesena u ožujku 2015., a potvrđena je 28. prosinca 2018. Optuženi su u vrijeme obračuna bili u dobi od 21 do 30 godina, četvorica iz Zagreba, a ostali iz Dalmacije, uglavnom Dubrovnika, Makarske i Splita. Od njih 25 ih je 16 bilo zaposleno, šestorica su završila fakultet, a ostali srednju školu. Sud je imao problema s okupljanjem 34 optuženika pa je radi svrhovitosti lani u ožujku za dio njih razdvojen postupak jer je zaključeno da nikada neće biti moguće osigurati nazočnost svih 34. Na raspravi u rujnu pojavila su se samo dvojica iz Zagreba, ali kako su se ostali ranije očitovali, negirajući optužbu, sud je zaključio da se rasprava može održati i bez njih, jer im prijeti kazna do tri godine zatvora.

Navijač iz Zagreba kojeg smo našli i na popisu uhićenih u Grčkoj rekao je kako nije išao na dogovoreni sukob, već je bio napadnut i ozlijeđen. On ništa nije bacao, niti je koga ozlijedio ili oštetio vozila. Vozio se u jednom kombiju u koloni od njih nekoliko, kad su im odjednom maskirani ljudi zapriječili put na autocesti, oko 150 napadača po njegovoj procjeni. Zasuli su ih kamenjem, a njega su na tlu i udarali nogama. Tu je ostao do dolaska policije, te mu je prva pomoć pružena u Gospiću. Prema podacima iz presude nema osuda, a bio je zaposlen, s plaćom od 800 eura.

Samo jedan od optuženika, Makaranin sa završenim fakultetom, ima od splitskog suda 2017. izrečenu mu uvjetnu osudu na godinu zatvora uz trogodišnji rok kušnje za nanošenje teških ozljeda i izazivanje nereda, a drugi je na izdržavanju kazne u Zagrebu zbog prijetnje.

Policija nije utvrdila tko je srušio rampu na naplatnim kućicama za izlazak s autoceste kuda su se uputili kombiji s navijačima. Sudac tumači kako to može ukazivati na "nečistu savjest", na strah od dolaska policije i pokušaj izbjegavanja kaznene odgovornosti, ali to ne znači i da su osobe u tim vozilima aktivno sudjelovale u tučnjavi. Sudac je temeljem iskaza optuženika, policijskih zapisnika i svjedočenja policajaca koji su ih uhitili, te pregleda videosnimki, zaključio da nema niti jednog dokaza o sudjelovanju optuženika u tučnjavi.

Po snimkama se ne mogu identificirati osobe, većina je uhićenih zatečena u Senju, dvojica u Karlobagu... Neki su i prekršajno optuženi zbog parkiranog vozila na zaustavnom traku autoceste, te jer su hodali autocestom, ali svi su oslobođeni osim jednog pješaka za kojeg je policajac posvjedočio da ga je priveo pa je njemu u prosincu 2016. izrečena kazna od 500 kuna. Iako je to moguća indicija o sudjelovanju u sukobu, to nije dovoljno za nedvojbeni zaključak, kao ni to što su neki od uhićenih navijača zatečeni u razbijenim kombijima, obrazložio je sudac. Pa ni to što nitko od njih nije zvao policiju ne znači da to nisu učinili jer su sudjelovali u sukobu. Životno je logično da su izašli iz vozila kako bi izbjegli napad. Tada im nije prvo na umu bilo zvati policiju, a kasnije ih više nisu imali potrebu zvati.

Sudac je još dodao: "Nije, dakle, dovoljno da se netko zatekao na mjestu gdje se tučnjava dogodila, a niti sama okolnost da bi se zatekao u društvu osoba koje su eventualno u tučnjavi sudjelovale, nije dovoljna za zaključak da je ta osoba ostvarila obilježja kaznenog djela. Sudjelovati u tučnjavi znači svojim aktivnim radnjama doprinositi takvoj tučnjavi. Takve radnje ne moraju biti samo upućivanje udaraca ili bacanje predmeta, koje bi izravno dovele do ozljeđivanja. Međutim, da bi se osoba proglasila krivom za počinjenje ovog kaznenog djela, ona svojim postupcima mora jasno pokazivati da želi tučnjavu, da doprinosi tučnjavi, pa makar se takav doprinos sastojao i u vikanju i poticanju pripadnika vlastite skupine na sukob s drugom skupinom, ili vitlanjem predmetima (drvenim palicama), pogodnima da se njima nekoga ozlijedi. Niti jedna od tih radnji nije dokazana niti za jednog od suoptuženika.", obrazložio je sudac Njegovanović.

