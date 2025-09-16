Najveći poslovni lideri na jednom mjestu – ne propustite Change Makers

Pripremite se za dan ispunjen inspiracijom, novim uvidima i konkretnim alatima za vođenje u vremenu velikih promjena – konferencija Change Makers donosi jedinstveno iskustvo za sve koji žele oblikovati budućnost poslovanja. Velika konferencija Poslovnog dnevnika, koja se održava 30. rujna u Mozaik Event Centru, nudi dvije paralelne dvorane s više od 20 vrhunskih sesija u glavnoj dvorani te tri praktične radionice u workshop dvorani, koje će vas opremiti znanjima i metodama primjenjivima odmah.
Snažni govornici i inspirativni paneli
Na glavnoj pozornici nastupaju lideri čijim vizijama, odlukama i primjerima oblikujemo poslovnu stvarnost:
- Anita Letica (Philip Morris), Medeja Lončar (Siemens), Dinko Lucić (PBZ), Nataša Rapaić (HT), Marko Remenar (Adris grupa) – u panelu “Je li CEO stvarno najvažnija osoba u korporaciji?”
- Ivan Bešlić (Sofascore) i Ivan Paić (KONČAR) – u intervjuu “Što lideri mogu naučiti jedni od drugih?”
- Damir Sabol (Photomath, danas Google), Teo Širola (Muzej iluzija), Nikola Škorić (Electrocoin), Darko Horvat (BOSQAR), Ivan Šantorić (Tokić Grupa), Andrija Topić (Studenac market), Sandra Vojković (Pan-pek) i drugi lideri u panelima koji će rasvijetliti izazove rasta, promjene u strukturi tvrtki, očuvanje kulture i motivacije u timu.
- Gradonačelnik Tomislav Tomašević – u razgovoru „Iz borbe u ured: Tranzicija aktivizma u političko vodstvo“ mogao bi promijeniti vaš pogled na javnu odgovornost i vođenje.
Workshop dvorana – učenje kroz praksu
Osim inspirativnih govora, ovo je rijetka prilika da doslovno uzmete stvari u svoje ruke:
Radionica 1: Transparentnost plaća – kako nova regulativa mijenja upravljanje i kulturu u organizacijama
Radionica 2: Etično upravljanje – praktične metode za unapređenje integriteta, transparentnosti i standarda u timu ili organizaciji
Radionica 3: Lideri pod udarom: Tko štiti one koji mijenjaju svijet? – intrigantna pitanja o zaštiti onih koji donose ključne odluke
Zašto doći?
- Vidjeti i čuti one koji vode – CEO-e, predsjednike Uprava, startup osnivače – koji znaju što znači donositi teške odluke i upravljati u turbulentnim vremenima.
- Praktične radionice nadilaze teoriju – donose konkretne smjernice, alate, checkliste i inspiraciju koje možete primijeniti odmah.
- Jedinstvena prilika za razmjenu iskustava i networking – s ljudima koji se svakodnevno suočavaju s istim izazovima. Nova rješenja, nove perspektive.
Datum konferencije se bliži – Change Makers je prilika koju ne biste smjeli propustiti ako želite biti među onima koji ne čekaju budućnost, nego je aktivno stvaraju.
Osigurajte svoju ulaznicu već danas – mjesta su ograničena, program vrhunski, prilika jedinstvena. Budite dio promjene, budite Change Maker.
Više informacija na: changemakers.poslovni.hr.