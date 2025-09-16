Najveći poslovni lideri na jednom mjestu – ne propustite Change Makers

Pripremite se za dan ispunjen inspiracijom, novim uvidima i konkretnim alatima za vođenje u vremenu velikih promjena – konferencija Change Makers donosi jedinstveno iskustvo za sve koji žele oblikovati budućnost poslovanja. Velika konferencija Poslovnog dnevnika, koja se održava 30. rujna u Mozaik Event Centru, nudi dvije paralelne dvorane s više od 20 vrhunskih sesija u glavnoj dvorani te tri praktične radionice u workshop dvorani, koje će vas opremiti znanjima i metodama primjenjivima odmah.

Snažni govornici i inspirativni paneli

Na glavnoj pozornici nastupaju lideri čijim vizijama, odlukama i primjerima oblikujemo poslovnu stvarnost:

Anita Letica (Philip Morris), Medeja Lončar (Siemens), Dinko Lucić (PBZ), Nataša Rapaić (HT), Marko Remenar (Adris grupa) – u panelu “Je li CEO stvarno najvažnija osoba u korporaciji?”

Ivan Bešlić (Sofascore) i Ivan Paić (KONČAR) – u intervjuu “Što lideri mogu naučiti jedni od drugih?”

Damir Sabol (Photomath, danas Google), Teo Širola (Muzej iluzija), Nikola Škorić (Electrocoin), Darko Horvat (BOSQAR), Ivan Šantorić (Tokić Grupa), Andrija Topić (Studenac market), Sandra Vojković (Pan-pek) i drugi lideri u panelima koji će rasvijetliti izazove rasta, promjene u strukturi tvrtki, očuvanje kulture i motivacije u timu.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević – u razgovoru „Iz borbe u ured: Tranzicija aktivizma u političko vodstvo“ mogao bi promijeniti vaš pogled na javnu odgovornost i vođenje.

Workshop dvorana – učenje kroz praksu

Osim inspirativnih govora, ovo je rijetka prilika da doslovno uzmete stvari u svoje ruke:

Radionica 1: Transparentnost plaća – kako nova regulativa mijenja upravljanje i kulturu u organizacijama

Radionica 2: Etično upravljanje – praktične metode za unapređenje integriteta, transparentnosti i standarda u timu ili organizaciji

Radionica 3: Lideri pod udarom: Tko štiti one koji mijenjaju svijet? – intrigantna pitanja o zaštiti onih koji donose ključne odluke

Zašto doći?

Vidjeti i čuti one koji vode – CEO-e, predsjednike Uprava, startup osnivače – koji znaju što znači donositi teške odluke i upravljati u turbulentnim vremenima.

Praktične radionice nadilaze teoriju – donose konkretne smjernice, alate, checkliste i inspiraciju koje možete primijeniti odmah.

Jedinstvena prilika za razmjenu iskustava i networking – s ljudima koji se svakodnevno suočavaju s istim izazovima. Nova rješenja, nove perspektive.

Datum konferencije se bliži – Change Makers je prilika koju ne biste smjeli propustiti ako želite biti među onima koji ne čekaju budućnost, nego je aktivno stvaraju.

Osigurajte svoju ulaznicu već danas – mjesta su ograničena, program vrhunski, prilika jedinstvena. Budite dio promjene, budite Change Maker.