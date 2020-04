Otkrivamo: Što čine gradovi i lokalne vlasti da pomognu tvrtkama

Paket mjera za očuvanje gospodarstva u krizi izazvanoj koronavirusom donijela je Vlada RH, a isto su već učinili, ili ih pripremaju, i županije i gradovi. Gradovi su, tako, uglavnom oslobodili poduzetnike i obrtnika komunalne naknade, ili su ju smanjili, a većina ne naplaćuje ni zakup gradskih poslovnih prostora i javnih površina. Obustavili su i prisilnu naplatu potraživanja. Dok ne radi vrtić, roditelji, u većini gradova, ne plaćaju nikakvu naknadu.

Usto, Grad Našice je ukinuo porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji iznosi 3 posto. Osigurali su i besplatnu pomoć za prijave na mjere Vlade RH i prijave za kredite. U Belom Manastiru u planu je, među ostalim, i osnivanje Fonda za pomoć građanima i privrednicima. Grad Đakovo neće naplaćivati ni porez na korištenje javnih površina sve do kraja 2020.. Poduzetnici i obrtnici kojima je zabranjen rad neće plaćati ni odvoz smeća. Grad Belišće odlučio je kako komunalnu naknadu od travnja do lipnja neće plaćati tvrtke kojima je zabranjen rad, ali ni OPG-ovi. Prirez je smanjen s 10 na 7 posto. Neće naplaćivati ni najam gradskih stanova od 1. travnja do 30. lipnja. Manju plaću, za 10 posto, dobivat će sljedeća tri mjeseca gradonačelnik, njegovi zamjenici, ali i direktori gradskih tvrtki.

Mjere priprema i Osječko-baranjska županija.

- U najvećem mogućem iznosu osigurat ćemo sredstva iz svog proračuna kao direktnu pomoć gospodarstvu, povećat ćemo sredstva kroz naše potpore kako bi pružili pomoći poduzetnicima čije će poslovanja biti otežano te ćemo tako direktno utjecati na očuvanje gospodarske aktivnosti i zadržavanje radnih mjesta – ističe župan Ivan Anušić. Posebno će se voditi računa o gospodarstvenicima koji su usmjereni na izvoz u Italiju i Njemačku, jer oni zasigurno trpe štetu. Povećat će se i planirani iznos potpora za pomoć primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i preradi takvih proizvoda na OPG-ovima.

Virovitičko-podravska županija, pak, planira pomoć za zatvorene tvrtke i obrte.

– Mjera potpore za očuvanje radnih mjesta odnosit će se na poslodavce u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, prijevoza i skladištenja, kao i unutar prerađivačke industrije – tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaja – navodi župan Igor Andrović.

Tvrtke i obrtnici s područja Grada Slatine kojima je zabranjen rad imaju pravo na potporu od 1500 kuna mjesečno.

Grad Vukovar neće naplaćivati zakupninu za nekretnine u svom vlasništvu, ali ni naknadu za čišćenje zajedničkih dijelova zgrade. Grad Vinkovci donio je za gospodarstvenike odluku o odgodi plaćanja komunalne naknade i plaćanja zakupa za reklame, a oslobodio ih je dok traju mjere plaćanja zakupa prostora u vlasništvu Grada.

Paket mjera priprema i Vukovarsko – srijemska županija, a za sada su najavili otkup viškova poljoprivrednih proizvoda od strane OPG-ova i poljoprivrednih proizvođača s područja županije. Ti proizvodi su namijenjeni ugroženim građanima iz ove županije, a dio će biti proslijeđen i u Zagreb kao pomoć ugroženim građanima nakon potresa.

Požeški gradonačelnik Darko Puljašić predložit će gradskim vijećnicima da se smanji prirez za tri posto, te porez na potrošnju s tri na jedan posto. Građani će biti oslobođeni plaćanja naknada za vrtiće, škole i školski obrok. Ugostitelji neće plaćati zakup poslovnih prostora i javnih površina.

I čelništvo Lipika donijelo je odluku o oslobađanju plaćanja naknade za korištenje javnih površina i poslovnih prostora. Slične mjere vrijedit će i u Orahovici, gdje će svi poslovni subjekti pogođeni zabranom rada biti oslobođeni plaćanja komunalne naknade u iznosu od 50 posto. U Pleternici ističu kako su oni vjerojatno prvi oslobodili roditelje plaćanja vrtića.

Grad Bjelovar donio je niz mjera, a riječ je o ukidanju prireza, oslobađanju tvrtki i obrtnika od komunalne naknade za poslovni prostor, kao i plaćanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada, odgodi plaćanja poreza na javne površine... Svim zatvorenim obrtima Grad Bjelovar će pomoći svaki mjesec s 1000 kuna, dok god su zatvoreni. Grad Garešnica je donio odluke o privremenom oslobađanju od plaćanja zakupa javnih površina u svom vlasništvu, kao i oslobađanja od naknade za korištenje gradskih poslovnih prostora. U Gradu Čazmi ukinuli su komunalnu naknadu.

Dubrovnik će gospodarstvenicima oprostiti 28 milijuna kuna Grad Dubrovnik je za travanj, svibanj i lipanj umanjio plaćanje zakupa poslovnog prostora u svom vlasništvu za 50 posto, a zakupa javnih površina za 70 posto. Za to je razdoblje ukinuto plaćanje naknade za reklame, spomenička renta, koncesijska odobrenja kao i plaćanje paušala za drugi kvartal privatnim iznajmljivačima. Odgađa se plaćanje poreza na dohodak i prirez za travanj, svibanj i lipanj, a komunalna naknada se umanjuje za 15 posto. Potpore gospodarstvenicima, odnosno obrtnicima,odnose se na one koji ne mogu obavljati djelatnost, a nisu u kategoriji skupina koje su oslobođene plaćanja dijela najma i javne površine. Oni su u sustavu mjera Vlade RH. Potpora će pokrivati dio troškova najma poslovnog prostora u iznosu od 2500 kuna. Financijski učinci ovih mjera su 28,75 milijuna kuna financijskog oprosta i 38,4 milijuna kuna financijske odgode. Donesen je i paket mjera za ranjive skupine građana "težak" 17,5 milijuna kuna. S druge strane, smanjene su plaće djelatnicima u gradskoj upravi i javnim ustanovama za 10 posto, ukinuto je plaćanje naknada članovima u upravnim vijećima javnih ustanova, gradskim vijećnicima kao i političkim strankama. U Dubrovniku očekuju kako će 30. lipnja imati proračunski deficit od 40 milijuna kuna.

Grad Sisak oslobađa sve tvrtke i obrte kojima je rad obustavljen i koje obavljaju uslužne djelatnosti komunalne naknade, odvoza otpada te zakupnina za gradske poslovne prostore, kao i poreza za korištenje javnih površina. Identično je i u Kutini, gdje u najavili i subvencioniranje 50 posto iznosa kamata na kredite za tekuću likvidnost, na rok od 3 godine. Istim putem krenula je i Kutina, ali tamo komunalnu naknadu neće plaćati ni poduzetnici s padom prihoda od 20 posto. Grad Petrinja odlučio je pomoći i lokalnim OPG-ovima koji su donedavno radili na tržnici, pa će svaki dobiti do 2000 kuna mjesečno za trošak dostave prehrambenih proizvoda kupcima na kućnu adresu.

U Međimurskoj županiji pripremaju se mjere za pomoć gospodarstvu, no još nisu i službeno usvojene. Isti odgovor dobili smo i u Zaprešiću.

VIDEO Premijer Andrej Plenković o gospodarskim mjerama

Što se tiče Grada Jastrebarskog, tamo, među ostalim, Vode Jastrebarsko d.o.o. oslobađaju plaćanja fiksnog dijela vodne usluge za poslovne subjekte kojima je zabranjen rad. Ceste Jastrebarsko d.o.o. obustavljaju naplatu zakupa za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti prodaje robe široke potrošnje na Sajmištu.

Istarska županija i tamošnji gradovi, kao i Grad Karlovac i Mali Lošinj sve dok ne rade vrtići, ne naplaćuju roditeljima smještaj mališana u vrtiće. Karlovac do daljnjega ne naplaćuje niti produženi boravak za školarce dok isti ne počne s radom. Uz to, u Karlovcu se ne naplaćuje parking, a poduzetnici koji ne posluju ne moraju plaćati niti odvoz smeća.

Pula je, primjerice, za 50 posto smanjila iznos mjesečne zakupnine i omogućila obročnu otplatu, dok je Karlovac potpuno oslobodio poduzetnike plaćanja najma. Pula će onima koji ne rade otpisati porez na potrošnju za tri mjeseca. Istarski gradovi uveli su odgodu plaćanja komunalne naknade do 30. lipnja, naknade za uređenje voda, a nude i odgodu plaćanja koncesije na pomorskom dobu te obročno beskamatno plaćanje komunalnog doprinosa pola godine. Karlovac će, svima koji podnesu zahtjev do kraja lipnja, subvencionirati kamate na kredite za tekuću likvidnost u visini od 50 posto kamate i to na rok od tri godine. Lošinjska komunalna tvrtka nudi odgodu plaćanja odvoza komunalnog otpada na tri mjeseca tvrtkama koje ne rade, a i ne naplaćuju parkiranje po gradu. U Malom Lošinju će se zaposlenicima Grada smanjiti plaće za 30 posto.

Grad Šibenik otpisat će najam poslovnih prostora u svom vlasništvu, kao i najam javnih površina, komunalnu naknadu, porez na potrošnju i spomeničku rentu. Razmatra se i model otpisa paušala za odvoz smeća za one koji trenutačno ne smiju raditi.

Za sve ostale obrtnike i poduzetnike koji sada rade, ali u iznimno otežanim okolnostima, dogovoreno je da će oni sve svoje obveze najma poslovnog prostora i javne površine, komunalne naknade, spomeničke rente, poreza na potrošnju i usluge komunalnih poduzeća u vlasništvu Grada platiti s odgodom od godine dana. Šibensko-kninska županija priprema paket mjera u kojem je odgoda otplate kredita.

- Iznos predviđen za uskrsnice, božićnice i regres u 2020. rebalansom ćemo pretvoriti u fond iz kojeg će se pomoći pogođenima epidemijom – ističu u toj županiji.

Na Viru se poduzetnici kojima je zabranjen rad na tri mjeseca oslobađaju komunalne naknade, kao i plaćanja odvoza otpada.

Zadarska županija predložit će fiskalne mjere kojima će se preusmjeriti proračunska sredstva za pomoć ustanovama u zdravstvu za vrijeme trajanja pandemije i/ili pomoć poduzetništvu kroz posebne mjere.

I Grad Sinj donio je mjere odgode svih ovrha, plaćanja komunalne naknade, oslobađanje plaćanja poreza na korištenje javnog prostora i zakupa poslovnih prostora.

Dubrovačko-neretvanska županija će korisnicima poduzetničkih inkubatora Dubrovnik i Ploče odgodila naplatu zakupa poslovnih prostora do 1. rujna. Grad Solin donio je odluku o odgodi ili oslobađanju plaćanja zakupa poslovnog prostora, u ovisnosti radi li se o djelatnostima koje su zabranjene, poput turizma ili onih koji i u ovim uvjetima rade, kao i plaćanja komunalnog doprinosa.