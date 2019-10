Novo istraživanje rejtinga: Najpopularnija Grabar-Kitarović, promjena na 2. mjestu

Što građani misle o političarima i kome bi dali svoju podršku, donosi ovomjesečno istraživanje Crobarometar Dnevnika Nove TV. Istraživanje je provela agencija IPSOS između 1. i 20. u mjesecu na 982 punoljetnih građana iz cijele Hrvatske metodom osobnog anketiranja. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/-3,3%, a za rejtinge stranaka +/-3,6%

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović odavno nema za svoj rad potporu većine. Iako to potencijalno nije dobro za nju i to u izbornoj godini, za nju je dobro što joj potpora više ne pada. Njezin rad ne odobrava 52 posto ispitanika, a odobrava njih 40 posto dok ne zna njih 9 posto. To je i dalje jedan od lošijih rejtinga otkad je Grabar-Kitarović u uredu.

Prije par mjeseci u lipnju Kolinda Grabar-Kitarović je mogla računati na 47 posto birača koji su odobravali njezin rad, ali i njih 46 posto koji su mislili suprotno.

Njezin prethodnik Ivo Josipović u isto vrijeme svojeg mandata bio je s gotovo sličnom potporom za svoj rad. Naime, on je na kraju mandata 2014.godine imao podršku čak 55 posto birača, dok ga nije podupiralo 38 posto.



Tko je najpopularniji, a tko najnepopularniji?

Kolinda Grabar-Kitarović i dalje je prva na listi popularnih političara. Pozitivan dojam o njoj ima 52 posto ispitanika, a njih 40 posto ima negativan dojam

. Drugi na listi popularnih je čelnik Mosta Božo Petrov. Njegov rad odobrava 38 posto građana, a ne odobrava njih 46 posto.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić može računati da će njegov rad poduprijeti 38 posto ispitanika, a njih 53 posto neće. Trenutni predsjednik Vlade Andrej Plenković pak može računati na 35 posto građana koji odobravaju njegov rad, a njih 56 posto ne odobrava.

Čelnog čovjeka SDP-a Davor Bernardić posljednjih je mjeseci popravio osobni rejting kod birača. Naime, u ovom trenutku njegov rad podupire 34 posto, a ne podupire njih 48 posto. Mislav Kolakušić ima trenutno 32 posto birača koji o njemu misle pozitivno, a njih 32 posto misli negativno.

Najpopularniji političari kod birača SDP-a i HDZ-a

Kod HDZ-ovih birača najpopularnija je Kolinda Grabar-Kitarović, koja uživa potporu 90 posto birača te stranke. Među HDZ-ovim biračima Andrej Plenković ima potporu od 82 posto, a treći je na listi Milan Bandić s potporom od 61 posto.

Kod SDP-ovih birača na prvom mjestu je Davor Bernardić sa potporom od 75 posto, potom slijedi čelnica Glasa Anka Mrak-Taritaš s potporom od 69 posto te na kraju čelnik Demokrata Mirando Mrsić sa 63 posto.