Najneizvjesnija školska godina: Više od 2000 djece je u samoizolaciji

U Hrvatskoj je počela nastava za nešto manje od 460 tisuća učenika, a nastava će se, ovisno o epidemiološkoj situaciji, provoditi prema tri modela koja je izradilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO).

11:48 - Profesori zadarske srednje škole Franjo Petrić profesori zapjevali u povodu početka godine. Napravili su snimku prije, a objavili su je povodom početka školske godine.

10:46 - Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je svim učenicama i učenicima zaželio uspješnu novu školsku godinu te ih, upozorivši da ona donosi i novu odgovornost, pozvao da budu odgovorni i poštuju učitelje te sve mjere kako bi se zaštitili od širenja koronavirusa.

"Drage učenice i učenici, a osobito prvašići, želim vam puno sreće i uspjeha u novoj školskoj godini", stoji u Plenkovićevoj poruci na twitteru u povodu početka školske godine 2020./2021. Premijer dodaje da školovanje donosi razne izazove, nova znanja i zahtjevne zadatke, a ove školske godine "i novu odgovornost".

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Budite odgovorni, slušajte svoje roditelje i učitelje, poštujte sve mjere kako bi se zaštitili od širenja novog koronavirusa. Poštujte svoje učitelje, koji će vam pomoći savladati prepreke i usvojiti nova znanja i vještine", poručio je učenicima te im zaželio da im školski dani budu ispunjeni radošću i zadovoljstvom.

10:36 - Hrvatska radiotelevizija (HRT) ponovno će u ponedjeljak 14. rujna, pokrenuti ''Školu na trećem'' preko koje će učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole svakodnevno moći pratiti školsko gradivo na HTV 3, izvijestili su u ponedjeljak s HRT-a.

"Emisija za prvi razred emitirat će se od 8 do 9 sati, za drugi razred od 9 do 10, za treći razred od 10 do 11 a za četvrti razred od 11 do 12 sati. Sve emisije reprizirat će se isti dan poslijepodne na HTV 3, a bit će dostupne i na HRTi-ju te na YouTube kanalu Škola na trećem'' najavio je urednik Programskoga kanala Djeca i mladi HTV-a Anđelko Glibo.

10:35 - Prema podacima Minitarstva znanosti i obrazovanja, od nedjelje je zabilježeno 72 djece u dobi od 0 do šest godina koja su pozitivna na Covid-19, njih 210 pozitivnih od sedam do 18 godina. Ukupno je 282 pozitivne djece, a 2111 je u samoizolaciji. U samoizolaciji je i 149 prosvjetnih djelatnika, 38 prosvjetnih djelatnika je pozitivno.

9:40 - Poput mnogih europskih zemalja, Hrvatska kreće u organizaciju nastave s ciljem što duljeg i zdravstveno sigurnog boravka u školama, a prvi put ravnatelji preuzimaju izrazitu odgovornost za organizaciju rada ustanove kojoj su na čelu. Razmak, redovito pranje ruku, izbjegavanje miješanja s ostatkom razreda i dijeljenja osobnih stvari, ključna su pravila o kojima učenici svih dobnih skupina moraju voditi računa.

I dok će većina učenika prvi školski dan minimalno boraviti u školama, već je poznato da će učenici OŠ Murterski škoji iz Murtera nastavu od danas pa zasigurno sljedeća dva tjedna pratiti online. Jer to je škola koja je do sada prijavila da su joj gotovo svi zaposlenici u samoizolaciji. U samoizolaciji je i cijelo tehničko osoblje OŠ “Antun Nemčić Gostovinski” iz Koprivnice pa će i učenici te škole od prvog dana nastavu morati pratiti online. Prema zasad dostupnim podacima koji su prijavljeni Ministarstvu obrazovanja, mješovitom modelu nastave od prvog dana škole pristupit će učenici OŠ Vjekoslava Kaleba iz Tisnog budući da je 11 zaposlenika te škole u samoizolaciji. Više pročitajte OVDJE.

9:10 - Prema uputama Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje i suzbijanje epidemije, rad škola mora se organizirati tako da se, koliko je moguće, osigura socijalno distanciranje.

Djeci treba redovito pranje ruku tekućom vodom i sapunom, a uporabu dezinficijensa treba nastojati ograničiti na dezinfekciju kod ulaska u školu i ne treba je primijeniti više od dva do tri puta na dan. Isto tako se preporučuje da svaki razredni odjel boravi u jednoj prostoriji te da učenici ne mijenjaju učionicu ni u predmetnoj nastavi. Odmori bi trebali biti organizirani u različito vrijeme, a prolazak kroz zajedničke prostorije treba skratiti na minimum.

Ako se prehrana djece organizira u blagovaonici, preporučuje se pridržavanje preporuka za ugostiteljske objekte, a boravak u zajedničkim prostorijama škole treba organizirati u skupinama.

Roditelji su dužni djeci izmjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska u školu, a u slučaju povišene temperature, moraju se javiti ravnatelju škole i izabranom pedijatru radi odluke o testiranju i liječenju djeteta.