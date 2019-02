Naf je nestao na području Zaprešića, izgubio mu se svaki trag

Tek dva tjedna prošlo je kako je Naf stigao u privremeni dom u Trsteniku, Marija Gorica. Snalazio se jedino u dvorištu iz kojeg se udaljio prije tri dana.

Vidjeli su ga to jutro u blizini kuće, no nakon toga gubi mu se svaki trag. Naf je prilično nepovjerljiv prema nepoznatim ljudima i vjerojatno vam neće prići. No, to nikako ne znači da je opasan, agresivan ili da će vas napasti, zasigurno će pobjeći. Ako ga vidite, nemojte ga loviti već ga pokušajte zadržati. Nazovite na 091/31-85-690 kako bi njegovi skrbnici što prije stigli.

Kad je nestao, Naf je oko vrata imao fluorescentnu ogrlicu. Za informaciju i pomoć u potrazi za devetogodišnjim Nafom nudi se i 1000 kuna nagrade.