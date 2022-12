Nadbiskup Uzinić komentirao ukidanje titula u korespondenciji: To je sasvim sporedno pitanje

Riječki nadbiskup Mate Uzinić u četvrtak je za HRT komentirao internu Odluku o unutarcrkvenoj korespondenciji u Riječkoj nadbiskupiji koju je potpisao 28. studenog, a u kojoj određuje da se ubuduće u korespondenciji u Riječkoj nadbiskupiji neće koristiti počasni naslovi nego da će se međusobno službeno oslovljavati na način uobičajen u društvenoj zajednici. Uzinić je pojasnio kako je riječ o internom dokumentu koji nije bio poslan javnosti.

"Ta odluka nije ništa novo. Slično je bilo doneseno i na sjednici Biskupske konferencije Jugoslavije 1968. Mnogi biskupi su to primijenili za svoje područje vezano uz neke titule, između ostalih, to je napravio i blagopokojni senjsko-modruški biskup Viktor Burić” prenosi Informativna katolička agencija.

Prema Uziniću, u internoj korespondenciji preveliko je opterećenje nazivima, koje on smatra nepotrebnim. "Ne vidim u čemu je to toliko sada važna tema da izaziva ovakve reakcije" rekao je, naglasivši kako se nepotrebno stvara dojam da je to velika patnja. "To je sasvim sporedno pitanje i nemojmo ga pretvarati u nešto drugo" zaključio je nadbiskup.

U dopuni internog Dekreta od 30. studenog Nadbiskupski ordinarijat pojašnjava da se u službenim dopisima među crkvenim pravnim osobama Riječke nadbiskupije neće koristiti titule već samo službe. Isto tako, dosadašnje titule koje nisu dokinute, ostaju u uporabi u slučajevima službene korespondencije s drugim unutarcrkvenim ustanovama izvan Riječke nadbiskupije, državnim i drugim izvancrkvenim ustanovama, u korespondenciji službenih crkvenih osoba s drugim privatnim osobama, u svakoj privatnoj korespondenciji te u svakodnevnom životu.

Napomenuto je da ova odluka ne ulazi u prava redovnika i tituliranje koje ostaje kao i do sada (č.s. – časna sestra, fra – fratar, don za salezijance, pater za isusovce itd.) te ne zabranjuje oslovljavanje monsinjor, prečasni, velečasni u svakodnevici. Također je pojašnjeno kako se dekretom ne zabranjuje postavljanje slike i portreta nadbiskupa, nego se dokida obveza postavljanja.

Nadbiskup Uzinić odlukom koju je potpisao 28. studenoga obavijestio je internu javnost kako prestaje koristiti biskupski grb te da u službenim prostorijama Riječke nadbiskupije i drugih javnih pravnih osoba Riječke nadbiskupije nije potrebno stavljati sliku riječkog nadbiskupa nakon što se skine portret ili slika umirovljenog nadbiskupa Ivana Devčića.