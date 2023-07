Pijan mlatio ženu ispred kafića: Nasilnog načelnika pustili na slobodu

Načelnik Općine Severin Žarko Žgela uhićen je, zajedno s još dvije osobe, zbog sukoba u ugostiteljskom objektu i na parkiralištu koji se dogodio u nedjelju oko 23.00 sata u Severinu. S još dvojicom muškaraca napao je vlasnicu kafića, a policija je otkrila detalje događaja. Kako doznajemo, Žgela je prijavljen zbog naročito drskog ponašanja i prekršaja članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za što je predviđena novčana kazna od 700 do 4000 eura te kazna zatvora do 30 dana.

"U ugostiteljskom objektu i na parkiralištu ispred ugostiteljskog objekta trojica muškaraca u dobi od 58, 27 i 24 godine su narušavali javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način, čime su ostvarili obilježja prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira", navodi PU te dodaje kako su 58-godišnjak i 27-godišnjak u ugostiteljskom objektu vrijeđali vlasnicu revoltirani što ih djelatnica ne želi uslužiti pićem.

"Primio me za vrat, odgurnula sam ga od sebe. Na kraju me gurnuo rukom po bradi i vikao mi da sam krava, da sam ovo da sam ono i onda me počeo šamarati", kazala je vlasnica kafića u Severinu Iva Milka Kramarić.

Trojica počinitelja su uhićena te su dovedeni sudcu Prekršajnog odjela Općinskog suda u Bjelovaru. Žgelu je prijavila vlasnica kafića koju je udario nakon što je u lokal došla na poziv konobarice koja se žalila na Žgelu. Tučnjava se nastavila na parkiralištu, ali je načelnik navodno otišao prije dolaska policije.

Dežurni sudac Prekršajnog odjela bjelovarskog Općinskog suda pustio je Žarka Žgelu i dvojicu muškaraca koji su prijavljeni za narušavanje javnog reda i mira. Sud im je odredio mjere opreza zabrane približavanja i posjećivanja ugostiteljskog objekta i zabranu približavanja.

Snimku napada pogledajte OVDJE .

Za superportal.hr Žgela.je ispričao da se sve dogodilo jer su ih tjerali s terase, koja se ni ne može zatvoriti. -Mi smo sjedili na terasi i pili. Ona je došla, ne znam od kuda s tri auta, njih četvero ili petero i počeli nas tjerati van. Mi smo rekli da ne idemo dok ne popijemo, a terasa se ni ne može zatvoriti, otvorena je. Njih četvero ili petoro, ne znam točno, krenuli su prema nama i počeli su dizati galamu, jedan je čak imao i pendrek, a i ostali su imali uz sebe, ne znam ni ja što sve. Ja sam joj lijepo kazao, da ćemo otići, da nema problema i ona je mene tada srušila. Ja sam pao i jednostavno sam ''poludio“ kad sam pao dolje. Ustao sam i više nisam mogao trpjeti jer još jedan je sa strane krenuo prema meni i onda sam je nekoliko puta ošamario. Tada je nastala malo jača tuča, a ona jednostavno ne spominje takvu veliku tuču. Svega je bilo tamo onda. Ona je u stvari prva napala, imam i snimku na kojoj se točno vidi kada me je srušila, tvrdi Žgela.

Komentar ima i na optužbe vlasnice kafića da je maltretirao konobaricu i da mu ovo nije prvi put. - Ja konobarici nisam ništa dobacivao, a nakon svega otišao sam kući i drugi dan sam saznao da je vlasnica kafića sve prijavila policiji. Nisam ni očekivao da će se ovo sve dogoditi, a razgovarao sam s policijom. I sam imam ozlijede, ali nisu tako teške tako da nisam ništa ni prijavljivao, rekao je Žgela i dodao kako s vlasnicom kafića nije nikada imao nikakvih sukoba te da nije tako čest gost tog kafića. Ponovio nam je kako su u stvari on i njegov prijatelj bili napadnuti od strane vlasnice kafića i njenih pratitelja koji su bili naoružani palicama. Iznenađen je svime i kaže da mu sve djeluje kao namjerno isceniran događaj kako bi mu se naškodilo.

