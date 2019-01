Na Vučevici cestarina noću samo ENC-om

Hrvatske autoceste (HAC) od sutra, 1. veljače, kreću s pokusnim projektom naplate cestarine u noćnim satima samo s pomoću ENC uređaja na manjim i niskofrekventnim naplatnim postajama. Prva naplatna postaja na kojoj će to biti uvedeno je Vučevica na autocesti Zagreb - Split - Ploče. Izlaz u tzv. ENC Only sustavu funkcionirat će isključivo noću, od 22 do 6 sati. U HAC-u objašnjavaju da je svrha tzv. ENC Only sustava smanjenje troškova poslovanja uz zadržavanje postojećeg standarda korištenja naplatnih postaja.

Popust 21,74 posto

– Cilj je ujedno potaknuti korištenje ENC uređaja te osvijestiti korisnike da ENC-om ostvaruju popust na cestarinu od minimalno 21,74 posto – navode u HAC-u. Dodaju da se implementacija sustava ENC Only planira na više niskofrekventnih postaja kao prijelazno rješenje do uvođenja novog sustava naplate cestarine koji će se temeljiti na elektroničkoj bezkontaktnoj naplati.

Naplatna postaja Vučevica, poznata u javnosti kao izlaz s autoceste za selo Dugobabe iz kojeg potječe bivši hrvatski premijer Ivo Sanader, uvrštena je u pokusni projekt, kažu u HAC-u, jer tijekom godine u noćnoj smjeni kroz nju prosječno prođe oko 10 vozila, od čega četiri koriste ENC. U HAC-u napominju da su stalni korisnici koji noću koriste izlaz Vučevicu o novom načinu plaćanja cestarine obaviješteni preko letaka i nove prometne signalizacije na autocesti. HAC je s pomoću besplatnog info telefona 0800 0422 osigurao stalnu podršku na tzv. ENC Only naplatnim mjestima što uključuje i mogućnost daljinskog podizanja rampe u slučajevima hitnih i izvanrednih situacija.

Ako vozač koji nema ENC uređaj pokuša između 22 i 6 sati izići s autoceste u Vučevici, u HAC-u kažu da će se morati vratiti na autocestu i izići na naplatnim postajama u Dugopolju ili Prgometu gdje i u noćnim satima rade blagajnici. Dugopolje je od Vučevice udaljeno 12 kilometara, a Prgomet 15 kilometara. No u HAC-u ističu da su u zadnjih mjesec dana intenzivno komunicirali s lokalnim stanovništvom i obavijestili ga o uvođenju samo ENC naplate u noćnim satima i da na autocesti već mjesec dana postoji prometna signalizacija koja vozače obavještava o tome.

U noćnoj smjeni na Vučevici je radio jedan blagajnik. Pokusni projekt naplate cestarine samo ENC-om od 22 do 6 sati na Vučevici provodit će se mjesec dana i pokaže li se dobrim proširit će se i na druge manje i niskofrekventne postaje.

Bezkontaktna naplata 2021.

Prema procjenama HAC-a, barem desetak naplatnih postaja ima potencijal postupnog uvođenja sustava ENC Only.

– Radi se o pokusnom projektu nakon kojeg ćemo analizirati sve podatke. Međutim, bitne uštede očekujemo smanjenjem potrebe za sezonskim radnicima budući da će dio radnika biti preraspodijeljen sa sadašnjih pozicija – kažu u HAC-u.

A jedna od potencijalnih samo ENC postaja je, primjerice, i Komin na autocesti Zagreb - Goričan na kojoj je već nekoliko godina postavljen uređaj za automatsku naplatu cestarine. No na toj postaji i dalje u noćnoj smjeni radi jedan blagajnik. ENC naplata cestarine na manjim naplatnim postajama bila bi prijelazno rješenje do uvođenja novog sustava naplate koji bi bio bezkontaktni, bezgotovinski i bez zaustavljanja. Taj novi sustav trebao bi se početi primjenjivati od 2021.

