Krijumčarenje najprofitabilnija kriminalna niša: Ilegalnih migranata 26% više

Migranti koji se preko Hrvatske pokušavaju probiti do zapadne Europe svakodnevno pokušavaju prijeći granicu Hrvatske i BiH. Neslužbeno doznajemo da se radi o stotinama migranta koji preko šuma prolaze na hrvatski teritoriji. Iz MUP-a pak kažu kako nema govora nesmetanom prolazu i tako velikim brojevima te kako je ljeto vrhunac sezone ilegalnih prelazaka i da su se na to pripremili i ljudima i opremom.

Migrantima je potpuno otvoren prolaz iz Albanije do granice BiH s Hrvatskom, gdje ih prvi put u Europi čeka čuvana granica. U prvih sedam mjeseci ove godine zabilježen je porast broja ilegalnih migranata za 26 posto u odnosu na isto razdoblje lani, ali je porastao za više od 50 posto i broj prijavljenih krijumčara ljudima, te danas najprofitabilnije kriminalne niše, kažu iz MUP-a.

Uz granicu čekaju prijevoz

Kako doznajemo, u napuštenim ili slabo naseljenim selima uz granicu česte su provale migranta koji prespavaju u objektima i čekaju uglavnom još u Bosni dogovoreni prijevoz. Nerijetko su i prevareni i ostavljeni pa tako tumaraju sami po Hrvatskoj. Skupina od osam migranta tako je u Zadru jučer ujutro uhićena nakon što je vlasnik kamiona dojavio da su mu ušli u ispod cerade u kamion. – Domaći prijevoznik odmarao se kod Karlovca i vjerojatno su mu tamo ušli u kamion dok je spavao. Mislili su da idu prema Sloveniji, a on je vozio prema Zadru. Kad ih je vidio, zvao je policiju – rekao nam je jučer naš policijski izvor u Zadru.

Jučer je zabilježen i događaj kod Korenice. U kamion 32-godišnjeg talijanskog državljanina natiskalo se čak 59 migranta, od čega 40 Pakistanaca, 15 Sirijaca i četiri Indijca. Prešli su šumom u Hrvatsku i tu ih je pokupio Talijan. On se, kada ga je policija primijetila, barem predao i tako izbjegao veće probleme, za razliku od 50-godišnjeg državljanina Srbije koji je dan prije pokušao prevesti 24 migranta iz Afganistana, Pakistana, Sirije i Irana u kombiju.

– Migranti sigurno ne prolaze slobodno i nesmetano. Na terenu imamo povećane snage i tehničku opremu. Trenutačno provodimo operativnu akciju na tom području, što se i vidi zadnjih dana po uhićenjima većeg broja krijumčara i nema ništa što bi bilo alarmantno – kaže nam načelnik Uprave za granicu Zoran Ničeno.

Ljeto je sezona kad su očekivani pojačani pokušaji prelaska i na to se policija pripremila. Hrvatska je, dodaje, prva granica na kojoj je normalan režim zaštite.

Slobodno iz Albanije u BiH

Kontrola na granicama migrantske ruta koja vodi iz Albanije, Crne Gore u BiH gotovo i nema. Karikirano, da migrant sjedne u taksi u Albaniji, mogao bi se nesmetano dovesti do Kladuše. Ponavlja da nije riječ o izbjeglicama, već ekonomskim migrantima koji žele u zapadnu Europu, što je suprotno i s azilantskom politikom EU i zaključcima Europskog vijeća o zaštiti granica, tako da je Hrvatska pozvana da na granici provodi jake mjere.

Pogledajte video - Granična policija RH u ophodnji državnom granicom u sprečavanju ulaska migranata iz BIH

[video: 25393 / ]

– Imamo i Frontexov zrakoplov u Zadru koji svakodnevno leti i daje podatke gdje se migranti nalaze u BiH te pripremaju li se za ilegalni prelazak – ističe Ničeno.

U prvih sedam mjeseci ove godine zabilježen je porast od 23 posto ilegalnih migranata u odnosu na prošlu godinu. To je, s obzirom na fragmentaciju rute koja je išla preko BiH, relativno zadovoljavajuće i daleko smo ispod brojeva iz 2015. i 2016. No može li se granica apsolutno zapečatiti? – I u Sjevernoj Koreji prolaze granicu. Nikad ne možete reći da je 100 posto zatvoreno, nikad nije, netko i prođe. Ali ako gledamo koliko to ima utjecaja na ukupna kretanja, ona su minimalna jer su druge rute, poput zapadnomediteranske, itekako aktivnije. Istovremeno imamo povećanje broja otkrivenih krijumčara . Tu smo puno jači i govori da smo prisutni – dodaje Ničeno.