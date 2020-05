'Na ljeto postoji opasnost od novih žarišta, a mjere nisu relaksirane zbog izbora'

Ministar zdravstva Vili Beroš u petak je odlučno odbacio teze da su mjere, uvedene zbog sprječavanja zaraze koronavirusom, relaksirane zbog parlamentarnih izbora.

„Apsolutno ne, one su posljedica dobre epidemiološke situacije i činjenice da ne možemo živjeti zatvoreni“, rekao je Beroš za RTL.

„Epidemiološka situacija je mirna i daleko smo od nekakve slobodne transmisije virusa“, naglasio je, opetujući da se s popuštanjem nije žurilo.

„Kao što smo stalno govorili da pažljivo balansiramo epidemiološku situaciju pa smo postepeno uvodili sve strože mjere, sada, isto tako na račun sadašnje epidemiološke situacije smo išli u relaksaciju. Za sada, u ovih 25-26 dana nema bitnijih pokazatelja da se događa nešto loše“, rekao je ministar.

Upitan gdje se, s obzirom na izbore, vidi u politici, kazao je kako je njegova ideja biti „funkcionalan ministar“ i riješiti nagomilane probleme u resoru.

„Ja sam ministar zdravstva, član sam Vlade i kao takav sudjelujem u politici, međutim moja je ideja biti funkcionalan ministar zdravstva i riješiti mnoge nagomilane probleme u zdravstvenom resoru“, izjavio je Beroš.

Zdravstvo, napominje, nije privelo kraju svoju tranziciju i mora se odgovoriti na mnoge izazove.

Nije otkrio hoće li možda biti nositelj neke izborne liste.

O tome još nismo razgovarali, rekao je.

U Hrvatskoj su ovaj tjedan počela testiranja, a dosad je na obrađenih 200 uzoraka potvrđena pozitivnost na koronavirus od 2 posto.

"Ne mogu u ovom trenutku reći je li to dovoljno da nas sačuva od novog vala. S obzirom na to da je riječ o novoj bolesti, ne zna se hoće li taj imunitet biti privremen ili trajan. Optimalno bi bilo da bude trajan. Puno je otvorenih pitanja koji se odnose na drugi val. Uvijek nastojimo biti korak ispred virusa. To vrijedi i sada. Moramo biti ozbiljni, spremati se na najgore, a očekivati najbolje. Sukladno epidemiološkoj situaciji slijede ove mjere ublažavanja", kaže Beroš.

Ministar upozorava da postoji opasnost od pojave novih žarišta usred ljeta.

"Važna je brzina naše reakcije i epidemiološke službe koja obuhvati taj incident i sve njegove kontakte i stavi ih pod nadzor. Na taj način se najbolje može spriječiti širenje bolesti kao što smo vidjeli na Braču. Radimo na protokolima kako rješavati takvu problematiku", kaže Beroš.