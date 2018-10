Na internetu posramila zaručnika zbog prstena, no je li ga stvarno premalo platio?

Neki su ljudi materijalisti i od toga jednostavno ne mogu pobjeći. Tako bi se opisati mogla i djevojka iz ove priče koja je na internetu posramila svoga zaručnika jer joj je kupio jeftin i premalen prsten za samo 1674 dolara!?

Djevojka nije zadovoljna dijamantnim prstenom vrijednim više od 10.000 kuna jer njezin dečko zarađuje četiri puta više mjesečno pa je savjete odlučila potražiti na internetu, no odgovori je vjerojatno nisu razveselili.

– Kada sam vidjela da ga je platio 1674 dolara, to je bilo manje od onoga što sam zamišljala da će potrošiti na tako važan nakit. On bi bio razočaraniji da mi prsten nije odgovarao nego time da ja nisam uistinu sretna s njime – napisala je u objavi na portalu MumsNet.

Osim što joj se nije svidjela cijena prstena, ne sviđa joj se niti veličina kamena te smatra kako je njezin zaručnik, koji inače zarađuje oko 6.000 dolara mjesečno, trebao potrošiti više novca.

– S obzirom na to da je to nešto što ću nositi svaki dan, htjela bih da mi se uistinu sviđa, no to nije tako. Što da radim? – upitala je ona, a odgovori su je sigurno iznenadili.

– Moj prsten je koštao 25 dolara na aplikaciji Wish. Nije me briga. Naša ljubav je važnija od cijene prstena – jedan je od komentara.

– Budi sretna što si uopće dobila prsten. Zaslužuješ umrijeti sama jer si takav materijalist i površna zaručnica – rekla joj je druga.

