Muzej vučedolske kulture dobiva Arheološki park

Devet i pol godina od otvaranja Muzeja vučedolske kulture započinje druga faza izgradnje Arheološkog parka o kojem se priča od dana kada je muzej i proradio. Danas su izvođači radova uvedeni u posao s čime su i službeno započeli radovi na izgradnji Arheološkog parka koji će muzeju ali i Vukovaru i Vukovarsko – srijemskoj županiji donijeti jedan sasvim novi sadržaj te zasigurno postati jedna od turističkih atrakcija Vukovara. Ukupna vrijednost projekt iznosi 15 milijuna eura od kojih više od 11,2 milijuna se odnosi na izgradnju parka. EU sufuinancira cijeli projekt s 10 milijuna eura.

U sklopu ugovora predviđena je rekonstrukcija vučedolskog naselja, rekonstrukcija vučedolskog megarona na lokaciji Gradac, rekonstrukcija restorana, izgradnja planetarija, izgradnja prateće infrastrukture, izgradnja okretišta i parkirališta na istočnom izlazu, izgradnja komunalnog pristaništa, uređenje okoliša, uređenje prostora za prezentaciju vučedolskog ratarstva i stočarstva te povezanost unutar lokaliteta. Najavljeno je i kako će Grad Vukovar izgradit okretište i parkiralište na istočnom izlazu te će izgraditi komunalno pristanište.

- Druga faza projekta obuhvaća mnoštvo novih sadržaja, od rekonstrukcije vučedolskog naselja, vučedolskog megarona, restorana, planetarija do ostale prateće infrastrukture i komunalnog pristaništa. Izrazito sam sretna i ponosna što s današnjim danom započinju radovi i što ćemo uskoro imati nove sadržaje na arheološkom lokalitetu Vučedol. Kroz nove sadržaje na Vučedolu očuvat ćemo i kulturnu baštinu Vukovara – rekla je ravnateljica Muzeja vučedolske kulture Mirela Hutinec.

Na novinarski upit zašto do sada nisu završeni radovi iako je to bilo najavljivano Hutinec je rekla kako su problem predstavljali neriješeni imovinsko – pravni odnosi koji su kočili cijeli projekt ali i kako je sada to riješeno. Državna tajnica Ministarstva kulture i medija Dražena Vrselja rekla je kako je s ovim projektom prepoznata kulturna i tradicijska vrijednost arheološkog lokaliteta Vučedol kao i da dugogodišnja i kontinuirana istraživanja iznova i iznova otkrivaju nove vrijednosti ovoga lokaliteta.

- Vučedol nije samo dragulj Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije, nego i europske, pa i svjetske kulturne baštine. Upravo zbog toga Ministarstvo će snažno podupirati rad muzeja i sadržaje vezane uz Vučedol. razvoj ovog kulturnog segmenta odraziti će se i na turizam, gospodarstvo te na povećanje zapošljavanja stanovništva ovoga kraja – kazala je Vrselja.

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava rekao je kako je početak radova na arheološkom lokalitetu Vučedol veliki trenutak za sve stanovnike grada i okolice kao i da nakon dugog niza godina danas službeno započinju radovi na Vučedolu.

- S završetkom projekta istočni dio grada pretvorit će se u turistički atraktivnu lokaciju koju će karakterizirati znanstveni i arheološki segmenti. Dobit ćemo nove kulturne sadržaje, uz postojeći Muzej vučedolske kulture, te novo pristanište i infrastrukturu – istaknuo je Penava.