Muskova raketa Starship izgubila kontakt nakon 8 minuta leta

Letjelica koju je SpaceX, tvrtka Elona Muska lansirala ove subote izgubila je kontakt 8 minuta nakon polijetanja, objavljeno je. Lansiranje Starshipa, inače namijenjog za prijevoz astronauta na Mjesec i dalje, se dogodilo u Teksasu, u Bota Chici. Nakon što se gornji dio uspješno odvojio od boostera, tim je izgubio kontakt s glavnim dijelom rakete. Raketa od dvije faze lansirana je s lansirne rampe tvrtke Starbase Elona Muska u Boca Chici u Teksasu. Trebala je letjeti 90 minuta u svemir, no kontakt je izgubljen osam minuta nakon polijetanja, objavila je kompanija.

„Izgubili smo kontakt u drugoj fazi. Mislim da smo izgubili drugu fazu”, rekao je John Insprucker, domaćin SpaceX-ovog prijenosa uživo. S obzirom na to da je letjelica ipak po prvi puta izašla iz Zemljine atmosfere, iz SpaceX-a izrazili su zadovoljstvo ovim pokušajem.

Standing at 120 meters, a fully stacked Starship is not only the world’s most powerful launch vehicle but also the tallest. In more technical terms of measurement, Starship is about one Mechagodzilla in height pic.twitter.com/TZaArGNTya