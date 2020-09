Muškarac u stanju psihoze pokušao oteti dvogodišnjaka, mislio je da je to njegova kćer

Otac je junački štitio svog dvogodišnjeg sina kada ga je muškarac u stanju nasilnoe psihoze izazvane drogom pokušao oteti u studenom 2019. godine u Melbourneu.

Michael Paul Rawson (41) izašao je policijske postaje uz jamčevinu zbog optužbi za drogu, a u to su vrijeme otac i sin šetali psa u parku. Rawson je do njih dotrčao i pokušao zgrabiti dijete. Dječakov se otac borio kako bi ga spasio, no Rawson ga je držao za vrat i odvukao u grmlje. Otac se u grmlju sklupčao oko svog sina kako bi ga zaštitio, a Rawson ga je više puta udario šakom u potiljak.

Julio Alberto dotrčao je da pomogne, ali nije uspio zaustaviti Rawsona koji je povukao dijete i trčao s njim niz ulicu. Gospodin Alberto krenuo je u potjeru i uhvatio Rawsona za struka te je uz pomoć dječakova oca uspio spasiti dječaka. Dva su se svjedoka potom potukla s Rawsonom dok je otac tješio svog sina.

Rawson je pobjegao i sakrio se, no policija ga je okružila i uhvatila. Prebačen je u bolnicu odakle je pokušao pobjeći. Uhvatio je medicinskog djelatnika za ruku, stiskao je i uvrtao, a potom su ga vezali za krevet, piše Daily Mail.

Michael Paul Rawson u utorak se izjasnio krivim za pokušaj otmice, napada, nanošenja ozljede, opiranja uhićenju i napada na službenika za hitne slučajeve. Na sudu je pojašnjeno da je Rawson imao teško djetinjstvo. Njegov je otac bio prevarant pa su se često selili, a često su ga i vršnjaci maltretirali u školama koje je, također, često mijenjao.

Sa 19 godina dobio je dijete s partnericom Christie Vine s kojom se vjenčao 2011. godine. Par ima petero djece, od kojih je jedno autistično. Rastali su se 2015. godine, a Rawsonu se tada, kako tvrdi njegova braniteljica, "srušio svijet". Maltretirao je bivšu suprugu koja je tražila zabranu pristupa, no on je zabranu u nekoliko navrata prekršio. Prije nego što je pokušao ugrabiti dječaka, imao je zabranu viđanja i svoje djece.

Županijski sud u Viktoriji zaključio je da je Rawson zbog utjecaja droge mislio da je dvogodišnji dječak njegova kći. Idući se utorak očekuje proglašenje kazne za ono što je učinio.