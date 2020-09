Uznemirujuća snimka: Iz zasjede upucao dvoje policajaca

Više prostrjelnih rana zadobili su policajac i policajka u SAD-u koji su jučer upali su u zasjedu dok su sjedili u svom vozilu, a cijeli napad snimile su nadzorne kamere.

Na snimci se vidi kako nepoznata osoba prilazi automobilu, puca i zatim bježi.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ