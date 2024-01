Muškarac otvorio vrata za hitne slučajeve: Policija ga uhitila unatoč podršci putnika

Putnik koji je otvorio vrata za hitne slučajeve i nakon toga hodao po krilu zrakoplova aviokompanije Aeromexico, uhićen je.

Kako piše BBC, zrakoplov je trebao poletjeti za Guatemala City, ali je zbog problema s održavanjem satima stajao na pisti. Putnici su cijelo vrijeme u avionu bili bez klime i vode. Naime, prošlog četvrtka putnici su čekali tri sata na polijetanje , a onda je oko 11:30 sati jedan od putnika odlučio uzeti stvar u svoje ruke u čemu su ga podržali i ostali putnici.

Putnici su naveli da je muškarac koji je otvorio prozor za hitne slučajeve zbog zaštite svih jer su kašnjenje i nedostatak zraka stvorili opasne uvjete za zdravlje putnika.

Visuals of the Aeroméxico Boeing B737,whose left overwing emergency exits were opened by an Aeroméxico passenger over the frustration of a delayed AeroMexico flight to Guatemala,and got arrested on a gate at Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México(AICM). #aircraft https://t.co/8Vb3lxoTVr pic.twitter.com/KkaWOYvK1Y